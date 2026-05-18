Dominicanos muestran desconfianza en respuesta estatal ante violencia de género

Los feminicidios de Esmeralda Moronta e Indhira Carolina Beltré reavivaron el debate sobre la capacidad de las autoridades dominicanas para prevenir la violencia de género y proteger a mujeres en situaciones de riesgo.

Una encuesta realizada por Acento reflejó una amplia percepción de desconfianza hacia las instituciones encargadas de atender estos casos.

¿Consideras que las autoridades dominicanas coordinan acciones efectivas para proteger a las mujeres en situaciones de violencia de género?

El 63.22 % de los participantes en el portal de Acento respondió que no, frente a un 35.63 % que consideró que sí existe coordinación efectiva.

En la red social X, el rechazo fue absoluto: el 100 % de los participantes respondió negativamente.

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Feminicidios recientes aumentan indignación social

El caso de Esmeralda Moronta generó fuertes reacciones públicas luego de que familiares y ciudadanos cuestionaran la capacidad del sistema para prevenir situaciones de riesgo y ofrecer protección efectiva.

La indignación aumentó tras conocerse el feminicidio de Indhira Beltré en Santo Domingo Este, un hecho que volvió a colocar bajo escrutinio la respuesta institucional frente a las denuncias de violencia intrafamiliar y agresiones de pareja.

Ambos casos provocaron cuestionamientos sobre el seguimiento de denuncias, la efectividad de las medidas de protección y la coordinación entre Policía, Ministerio Público y sistema judicial.

Redes sociales reflejan frustración y críticas

Los comentarios publicados por usuarios en Facebook e Instagram mostraron frustración, impotencia y críticas directas hacia las autoridades.

“La protección eficaz sólo se consigue cuando ninguna mujer muere por esta causa”, comentó un usuario en Facebook, quien pidió más educación, justicia y coordinación social.

Otra usuaria aseguró en Instagram que acompañó a mujeres víctimas de agresión a presentar denuncias y encontró “un escenario lleno de indiferencia”.

Persisten retos estructurales

Aunque las autoridades han impulsado campañas de prevención, líneas de asistencia y mesas de coordinación interinstitucional, organizaciones sociales y especialistas sostienen que continúan las debilidades en: protección preventiva, seguimiento a denuncias, acceso a refugios, y capacidad de respuesta judicial y policial.

Los feminicidios continúan siendo uno de los principales problemas de violencia social en República Dominicana y generan recurrentes llamados a fortalecer las políticas públicas de prevención y protección para las mujeres.

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