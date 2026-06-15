Francisco Domínguez Brito, aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), cuestionó la posibilidad de impulsar una nueva reforma fiscal mientras, a su juicio, el Gobierno mantiene elevados niveles de gasto público y conserva privilegios que representan pérdidas significativas para el Estado.

El dirigente político propuso establecer un límite de US$ 40,000 a las exoneraciones de vehículos otorgadas a legisladores, como una medida para reducir el despilfarro y enviar una señal de austeridad a la ciudadanía.

“Si el Gobierno quiere hablar de más impuestos, primero debe revisar los privilegios que existen dentro del propio Estado. ¿Por qué no poner un tope de 40 mil dólares a las exoneraciones de vehículos de los legisladores?”, planteó.

Cuestiona uso de exoneraciones para vehículos de lujo

Domínguez Brito afirmó que muchas de esas exoneraciones terminan siendo utilizadas para importar vehículos de lujo o transferidas a terceros, lo que provoca que el Estado deje de percibir importantes ingresos.

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“Muchos de esos beneficios terminan siendo utilizados para traer Maserati, Rolls-Royce y otros vehículos de lujo. El Estado pierde muchísimo dinero porque esos vehículos ni siquiera permanecen en el uso constante del legislador beneficiado”, sostuvo.

Pide revisar privilegios antes de subir impuestos

El exsenador consideró que, antes de trasladar mayores cargas tributarias a la población, las autoridades deben demostrar voluntad política para reducir gastos innecesarios y eliminar privilegios injustificados dentro del propio Estado.

A su juicio, una discusión fiscal responsable debe iniciar por la revisión del gasto público, la eliminación de beneficios excesivos y la adopción de medidas que muestren coherencia entre el discurso oficial y las acciones del Gobierno.

Señala mayoría legislativa del PRM

Domínguez Brito recordó que el Partido Revolucionario Moderno (PRM) cuenta con mayoría legislativa suficiente para impulsar cambios en esa dirección.

El dirigente peledeísta sostuvo que, si existe voluntad política, el oficialismo puede promover modificaciones que limiten las exoneraciones y reduzcan privilegios antes de plantear nuevos impuestos a los ciudadanos.

Abraham Marmolejos Periodista, docente y estratega de comunicación, con experiencia en medios digitales, periodismo de investigación y creación de contenido. Ver más