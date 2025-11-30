La Direccion Nacional de Control de Drogas (DNCD) y miembros del Ministerio Público, incautaron más de 550,000 gramos de distintos narcóticos, en labores conjuntas y de interdicción desarrolladas en gran parte del territorio nacional durante noviembre.

De acuerdo a estadísticas, las fuerzas de seguridad arrestaron a unas 3,722 personas e incautaron 427,797 gramos de presunta cocaína, 109,423 de marihuana, 12,896 dosis de crack, 139.30 gramos de hachís, 38 de tusi, 6.20 de heroína, 15 gramos de metanfetaminas y 3, 671 pastillas de éxtasis, para un total de 550,325 gramos.

Como resultado de 274 allanamientos y operativos contra el microtráfico, los agentes y fiscales, incautaron además, 27 armas de fuego, 73 machetes y cuchillos, 14 vehículos, 112 motocicletas, 118 radios de comunicación, 1,052 celulares, 434 balanzas, 02 chalecos antibalas, 03 máquinas tragamonedas y dinero en pesos y dólares.

“El fortalecimiento de los operativos, son parte de las estrategias de las autoridades, concentradas en la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), cuya misión es seguir combatiendo la criminalidad, el tráfico de drogas y otras manifestaciones del delito”.

El Ministerio Público y la DNCD han logrado articular las estrategias en el combate al microtráfico de drogas, logrando arrestar a importantes cabecillas de redes, así como sacar de las calles miles de gramos de cocaína, marihuana, crack, éxtasis y otras sustancias.

Las acciones tendentes a enfrentar y erradicar el microtráfico, se ejecutaron en el Gran Santo Domingo, Distrito Nacional, San Cristóbal, Monte Plata, Peravia, Azua, Barahona, San Juan, Bahoruco, Dajabón, La Altagracia, Hato Mayor, El Seibo, La Romana, San Pedro de Macorís, Santiago y Puerto Plata.

Se extendieron a La Vega, Monseñor Nouel, Duarte, Espaillat, Hermanas Mirabal, María Trinidad Sánchez, Samaná, Sanchez Ramirez, Valverde, Montecristi, Elías Piña y San José de Ocoa.

