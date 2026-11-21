La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) decomisó tres fusiles AR-15, una pistola calibre .380, municiones, radios de comunicación y un paquete de un polvo blanco presumiblemente cocaína, durante un allanamiento en el municipio de Paraíso, provincia Barahona.

En el operativo fue arrestado Franklyn Guevara Gómez, alias “Viguay”, de 40 años, en una residencia de la calle Francisco Moreno, en el sector Centro del Pueblo. La intervención se realizó mediante la orden judicial número 2026-AJ0100424, en coordinación con el Ministerio Público.

Según la DNCD, los agentes encontraron debajo de una cama un paquete de aproximadamente 1,000 gramos de un polvo blanco, envuelto en cinta adhesiva amarilla y transparente, que se presume es cocaína.

También incautaron tres fusiles tipo AR-15, cuyas marcas no eran legibles, escondidos dentro del forro de una almohada, junto con cuatro cargadores y 62 cápsulas calibre 5.56 milímetros.

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En la misma habitación, sobre un gavetero, fue encontrada una pistola calibre .380, con marca y numeración ilegibles, su cargador y cinco cápsulas.

El inventario del allanamiento incluye, además, una caja de municiones Winchester Ranger con 44 cápsulas calibre 9 milímetros, cuatro radios de comunicación y un teléfono celular.

La DNCD informó que el detenido fue puesto a disposición de la Jurisdicción de Atención Permanente de Barahona, donde se conocerá la solicitud de medidas de coerción. La sustancia decomisada fue remitida al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para su análisis.

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