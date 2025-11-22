DNCD captura microtraficante con drogas y dos pistolas en Santiago

Agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y miembros del Ministerio Público arrestaron en Santiago a un microtraficante, que era buscado por sus vínculos con el tráfico de estupefacientes y otros delitos.

Se trata de Juan Carlos Martínez, quien fue capturado en medio de un allanamiento, ejecutado por fiscales y agentes antinarcóticos, en su vivienda de la calle Los Balalos, sector Palo Amarillo del municipio de Puñal.

En un comunicado, la DNCD indicó que durante la intervención, las autoridades incautaron 322 gramos (0.70 libras) presumiblemente cocaína, 3.2 (0.007 libras) de marihuana, dos pistolas, marca Glock, 43 cápsulas 9mm, cinco cargadores, RD$ 95,000 pesos y US$ 337 dólares, entre otras evidencias.

Agregó que Martínez, de 35 años, con varios registros por tráfico y venta de drogas, es señalado como un “reconocido microtraficante” que operaba en la zona Sur de Santiago.

El individuo fue puesto a disposición de la justicia de esa demarcación, para ser sometido a la justicia en las próximas horas por violación a la ley 50-88, sobre drogas y sustancias controladas.

El Ministerio Público y la DNCD, siguen trabajando de manera coordinada para atacar y perseguir el delito del tráfico y venta de sustancias controladas en todo el territorio nacional.

