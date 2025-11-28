El director general de Migración (DGM), vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, sostuvo este viernes una reunión con funcionarios consulares de la Embajada de Haití en el país, encabezados por Ralph Giraldo Raphael, ministro consejero. Durante el encuentro se abordaron los protocolos que rigen las operaciones de interdicción y el procesamiento de migrantes en los centros de detención administrados por la DGM.

El funcionario comunicó a la delegación haitiana que los operativos de interdicción se realizan conforme a lo establecido en la Ley General de Migración 285-04 y su reglamento de aplicación.

Lee Ballester afirmó ante los diplomáticos que la actuación de la institución bajo su dirección, así como la de sus miembros y el personal militar y policial que colabora en dichas funciones, se lleva a cabo en estricto cumplimiento y protección de los derechos humanos de los inmigrantes en situación irregular.

Igualmente, les manifestó que desde la Dirección General de Migración están prestos a mantener el diálogo y la cooperación con las autoridades haitianas, en los temas que son inherentes a la institución.

Les señaló, asimismo, la importancia que tiene para la República Dominicana garantizar la efectividad y transparencia en los controles migratorios que establecen las regulaciones y los acuerdos nacionales, bilaterales e internacionales, en un contexto en el que la República Dominicana cerrará el año 2025 con el mayor número de deportaciones en su historia, siguiendo las disposiciones del Consejo de Seguridad Nacional.

El vicealmirante Ballester reiteró que la Dirección General de Migración continuará ejecutando operativos de interdicción en todo el territorio nacional, desarrollados en distintos horarios como parte de una estrategia integral de control migratorio.

Además, informó que los procesos de repatriación se realizan a través de los puntos fronterizos de Dajabón, Elías Piña, Jimaní y Pedernales, en los horarios establecidos de operación de los cruces binacionales, mediante la entrega ordenada de los inmigrantes en condición irregular a las autoridades haitianas, a cargo del personal de Control Migratorio de la DGM, en coordinación con los cuerpos castrenses y los organismos de seguridad del Estado dominicano.

Acompañaron a Ralph Giraldo Raphael, el Dr. Hipólito Dolis, de Asuntos Jurídicos y Migratorios de la sede diplomática; el cónsul general haitiano en Santiago de los Caballeros, Stephen Junior Cherefant; el cónsul Fito Zephieren y la vicecónsul Marie Danielle Lundi. Por parte de la Dirección General de Migración, también estuvieron presentes en la reunión el general piloto Juan Carlos Vicente Pérez, director de inteligencia de la institución, y el coronel Manuel de Jesús Carrasco Guerrero, director de control migratorio.