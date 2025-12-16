Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) a la vista con primera lectura de diputados

La Cámara de Diputados aprobó este martes, en primera lectura, el proyecto de ley orgánica que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y regula el Sistema Nacional de Inteligencia.

El texto legal, sometido por el presidente del Senado de la República, Ricardo de los Santos, y aprobado en esa ala del Congreso Nacional, tiene por objeto establecer el marco legal del sistema de inteligencia del Estado, previsto en el artículo 261 de la Constitución de la República, así como crear la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) como órgano rector del sistema.

El proyecto fue motivado por el presidente de la Comisión Permanente de Defensa, a cargo de su estudio, diputado Ramón Bueno, quien planteó que la Comisión tuvo la oportunidad de revisar, corregir y construir un nuevo marco normativo que responda al mandato constitucional, que fortalezca la seguridad nacional y al mismo tiempo, que garantiza plenamente los derechos fundamentales de las personas.

“Este nuevo proyecto parte precisamente de esta premisa porque incorpora controles claros, límites precisos y principios rectores que obligan a la actuación de la inteligencia del Estado, al someterse al respeto del debido proceso, la legalidad, la proporcionalidad y la supervisión judicial”, manifestó Bueno.

Manifestó que uno de los aspectos más relevantes de la iniciativa legislativa es la inclusión expresa de garantías para la libertad de expresión y de prensa.

Periodistas, fuentes y medios de comunicación

“El proyecto establece de manera clara que los periodistas, su fuente y los medios de comunicación no podrán ser objetos de procedimientos especiales de objeción de información con el fin de revelar fuentes periodísticas, reconociendo así el valor del secreto profesional y el rol esencial de la prensa en una sociedad libre”, recalcó.

Médicos en la frontera

Los diputados también aprobaron en segunda discusión el proyecto de ley de incentivos económicos para los médicos especialistas que ejerzan funciones en la zona fronteriza, que comprende las provincias Pedernales, Independencia, Elías Piña, Dajabón, Montecristi, Santiago Rodríguez y Bahoruco.

La normativa propuesta por el representante en la Cámara de Diputados por Bahoruco, Juan Bolívar Cuevas, establece que los médicos beneficiarios de estos incentivos firmarán un contrato de servicio mínimo de tres años en la zona fronteriza.

En caso de incumplimiento, reembolsará los beneficios recibidos, salvo casos de fuerza mayor debidamente comprobados.

También, se establecerá un comité de monitoreo compuesto por representantes del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MISPAS), el Servicio Nacional de Salud (SNS), el Colegio Médico Dominicano y otras entidades pertinentes para evaluar el cumplimiento de los objetivos del programa y proponer ajustes necesarios.

Al finalizar los trabajos del pleno de este martes, el presidente de los diputados, Alfredo Pacheco, convocó a sesión para mañana miércoles 17 del mes en curso, a las 10:00 de la mañana.

