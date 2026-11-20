La Cámara de Diputados aprobó este jueves, en dos lecturas consecutivas y tras declararlo de urgencia, el segundo proyecto de modificación al Presupuesto General del Estado de 2026, que aumenta el gasto en RD$54,100 millones y eleva el déficit fiscal proyectado a RD$ 365,968 millones, equivalente al 4.2 % del producto interno bruto (PIB).

La reformulación también contempla suspender hasta el 31 de diciembre la aplicación de la regla de gasto establecida en la Ley 35-24 de Responsabilidad Fiscal, que limita el crecimiento del gasto público.

La propuesta del Poder Ejecutivo fue aprobada en medio de cuestionamientos de legisladores opositores sobre la rapidez con que se estudió la iniciativa y sus implicaciones para las finanzas públicas.

El proyecto llegó a la Cámara el lunes, pasó a una comisión especial el miércoles y fue aprobado este jueves. Según reportes de prensa, la comisión dedicó alrededor de tres horas al estudio antes de emitir un informe favorable.

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La modificación contempla aumentar las apropiaciones de gasto para responder a presiones económicas vinculadas al encarecimiento internacional del petróleo, la energía, los fertilizantes y los alimentos, con mayores recursos destinados a subsidios de combustibles, el sector eléctrico y la inversión pública.

Con el reajuste, el déficit fiscal pasaría de RD$ 280,575 millones a RD$ 365,968 millones, un incremento de aproximadamente RD$ 85,393 millones respecto a la proyección anterior.

La aprobación se produjo con el respaldo mayoritario del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y sus aliados. Legisladores de la Fuerza del Pueblo y del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) cuestionaron el procedimiento y el manejo de las finanzas públicas, además de advertir sobre el impacto del aumento del déficit y la flexibilización de los límites al gasto.

La pieza legislativa ahora deberá ser conocida por el Senado, donde continuará su trámite antes de convertirse en ley.

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