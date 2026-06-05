La Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) informó el cierre temporal al tránsito vehicular de la calle París, en el tramo comprendido entre la calle Jacinto de la Concha y la avenida Duarte, debido a trabajos de mantenimiento que se realizarán en la zona.

La entidad precisó que la restricción estará vigente desde las 10:00 de la noche de este viernes 5 de junio hasta las 4:00 de la tarde del domingo 7 de junio.

Las rutas alternativas son el expreso avenida 27 de Febrero y la calle Barahona.

Ante esta medida, la Digesett exhortó a los conductores a utilizar vías alternas, planificar sus desplazamientos con anticipación y seguir las orientaciones de los agentes de tránsito desplegados en el área.

La institución indicó que el personal estará brindando asistencia para contribuir a una circulación más segura y ordenada durante el desarrollo de los trabajos de mantenimiento.

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