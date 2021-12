Diez cosas que impactaron a República Dominicana este 2021

EFE/Carlos Ortega/Archivo

El año 2021 estuvo marcado por acontecimientos que conmovieron a la sociedad, con la pérdidas de figuras claves en la música, cultura y política, como la muerte de Johnny Ventura, pero también el avance en el manejo de la pandemia de la COVID-19, enfermedad que mantiene en jaque a todo el mundo.

En ACENTO recogemos algunos de los hechos que fueron noticia en el país.

Inicio de la vacunación contra la COVID-19

A las 7:20 de la mañana del 16 de febrero del 2021, el doctor Ramón Familia Alcántara, se convirtió en el primer vacunado contra el coronavirus en República Dominicana, abriendo así a la inoculación contra el virus en el país, que inició con la vacunación al personal médico del hospital militar Ramón de Lara.

El primer lote recibido por el país arribó el día anterior, en un vuelo procedente de Madrid, por el aeropuerto Internacional Las Américas.

El tres de marzo, se puso en marcha el programa Vacúnate RD, inicialmente disponible para los residentes del Gran Santo Domingo mayores de 70 años.

Elizabeth Muñoz y Joel Díaz, dos muertes sin sentido

Ira, miedo, tristeza y una profunda indignación fue lo que provocó el homicidio de Elizabeth Muñoz y Joel Díaz, en Villa Altagracia la noche del 30 de marzo.

La joven pareja, la cual había contraído matrimonio tan solo un mes antes de la tragedia, fue ultimada a tiros por agentes de la Policía Nacional cuando regresaban a Santo Domingo de una campaña evangelística.

Según las informaciones, los agentes presuntamente confundieron el vehículo en el que se trasladaban Joel y Elizabeth con otro en el que se transportaban los autores de un robo de una pasola, declaración que creó más incertidumbres que respuestas. En el automóvil de la pareja se contabilizaron más de una docena de agujeros de bala.

La lamentable partida de los jóvenes puso nuevamente sobre el tapete la profunda crisis dentro de la Policía Nacional, así como la inseguridad que poco más de una década antes los dominicanos habían expresado a través de campañas como "Policía no me mate, que yo me paro".

Ante la situación, el presidente Luis Abinader, quien además pidió disculpas por el hecho, anunció la creación de unacomisión especial para reformar la Policía Nacional.

Un veneno llamado metanol

Entre abril y mayo, las bebidas adulteradas o de fabricación irregular dejaron una estela de muerte y sufrimiento a decenas de familias dominicanas.

Según las autoridades, bebidas fabricadas con metanol- un químico industrial de altísima toxicidad, destinado a la elaboración de productos de limpieza, pinturas, anticongelantes, entre otros -, causaron la intoxicación de unas 260 personas, mientras que el número de fallecidos superó el centenar.

Con la esperanza de frenar la ola de intoxicaciones, el Gobierno anunció una serie de medidas para incrementar la regulación en la importación de este químico y evitar la propagación en las calles del tóxico cambiándole el sabor

Presidente de Haití, Jovenel Moïse, asesinado

La primera noticia de ese día 7 de julio fue la del asesinato a tiros del presidente haitiano, Jovenel Moïse, en su residencia.

Hombres armados que perpetraron un asalto a su residencia de madrugada en el barrio de Pelerin de Puerto Príncipe, dándole muerte al gobernante e hiriendo gravemente a su esposa, Martine Moïse.

La situación en el vecino país obligó a las autoridades dominicanas a poner en marcha una serie de medidas para fortalecer la frontera entre ambas naciones, ante la tensión causada por el asesinato del gobernante Haití.

El asesinato de Moïse, además del impacto de la pandemia, aumento de la violencia, escasez de combustible y un terremoto que afectó los departamentos Sur, Nippes y Grand'Anse, profundizó la crisis ya existente en la nación.

Adiós a la leyenda de la música, Johnny Ventura

El miércoles 28 de julio, los dominicanos quedaron atónitos ante la noticia de que el Caballo Mayor, Johnny Ventura, había sucumbido a causa de un infarto.

Juan de Dios Ventura Soriano, ídolo del merengue, abogado y político, fue ingresado en la Clínica Unión Médica del Norte en la ciudad de Santiago de los Caballeros al presentar problemas de salud.

El amado músico dominicano, que por más de 60 años llevó alegrías a fue despedido por miles de seguidores que se dieron cita en las calles de Santo Domingo, a ritmo de las canciones más icónicas del merenguero.

Inmenso en el arte y la cultura, de carisma casi infinita y un talento indiscutible, Johnny Ventura dejó intacta su marca como una de las figuras más importantes del merengue.

Cierre de OISOE

El 29 de septiembre, la Comisión de Liquidación de Órganos del Estado (CLOE), puso el último clavo a la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), con el anuncio del traspasoal Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones (MIVHED), cinco capítulos de expedientes de obras que eran ejecutadas por la entidad, por un monto total de 882 mil 995 millones 271 mil 247 pesos.

Con esto, la OISOE, una entidad que durante años se ha vinculado a actos de corrupción, quedaría fuera de servicio.

De los casos de irregularidades más recientes dados a conocer por las actuales autoridades, es el que vincula al hermano del expresidente Danilo Medina, Alexis Medina Sánchez, quien habría sido beneficiado a través de la empresa Domedical Supley,supliendo con equipos médicos y otros insumos a más de 50 hospitales y centros especializados, en los gobiernos de Leonel Fernández y Danilo medina.

Esta transferencia se realiza en seguimiento a la disposición contenida en la resolución 002, que ordena, además, la adjudicación a Obras Públicas de todos los expedientes técnicos y financieros, de la OISOE.

Muerte de Leslie Rosado: el dedo en la llaga

Aún con el amargo recuerdo del homicidio de Elizabeth Muñoz y Joel Díaz a manos de la Policía, tristemente fresco en la memoria, la noche del sábado 2 de octubre,el homicidio perpetrado por un cabo de la Policía Nacional echó sal en la herida.

La joven arquitecta Leslie Rosado falleció al recibir un disparo en la cabeza propinado por el cabo Janli Disla Batista, luego de un choque entre el vehículo de esta y el motor en el que el agente se desplazaba con su esposa e hijo, los cuales terminaron sin lesiones.

La hija de Leslie, menor de edad, quedó como testigo trágico de la muerte de la mujer de 35 años, quien momentos antes había salido de celebrar el cumpleaños de su padre en un club en Boca Chica.

El agente aseguró que se trató de una muerte accidental, a pesar de que una vez ocurrido el choque, este persiguió a su víctima hasta alcanzarla y posteriormente darle muerte.

Fin del estado de emergencia

El miércoles seis de octubre, el gobierno dominicano anunció que no solicitaría una nueva prórroga del estado de emergencia por la COVID-19, con lo que quedaron eliminadas las restricciones a las libertades de tránsito, asociación y reunión en el territorio nacional, y en especial, el toque de queda.

El país estuvo bajo estado de emergencia desde el 20 de julio del año 2020, con horarios de restricción de la movilidad en diferentes horarios.

Previo al anuncio, el Poder Ejecutivo levantó la medida solo en el Distrito Nacional y las provincias La Altagracia y Pedernales, debido a sus índices de personas vacunadas superiores al 70 %, una decisión que resultó irritante para el resto del país.

Reinaldo Pared Pérez

El jueves 28 de octubre, en horas de la noche, se dio a conocer el trágico deceso del exsecretario general del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Reinaldo Pared Pérez.

Pared Pérez se suicidó en su residencia de Juan Dolio, a donde horas antes había viajado junto a su esposa Ingrid Mendoza.

El dirigente político, quien hasta marzo de este año se desempeñó como secretario general del PLD, padecía un cáncer de esófago, detectado en marzo del año pasado. Su deceso sacudió tanto al mundo de la políticacomo a la sociedad en general.

Diciembre, un mes trágico

Accidente de Chiapas

Dos tragedias llevaron luto a varias familias dominicanas en el último mes de este 2021.

El pasado jueves 9 de diciembre un camión de carga se volcó con 160 migrantes a bordo en el Estado de Chiapas, México, provocando la muerte de 56 personas y heridas a 104, incluyendo a un grupo de dominicanos que buscaban cruzar la frontera de los Estados Unidos.

Los dominicanos fallecidos, suman seis mientras que los heridos son tres. Otros siete dominicanos están desaparecidos, de acuerdo con un comunicado de la Cancillería.

Accidente de Helidosa

La tarde del miércoles 17, un avión de la empresa Helidosa Aviation Group,se precipitó a tierra en las proximidades del Aeropuerto Internacional de Las Américas, causando la muerte de los nueve ocupantes, seis de ellos pasajeros y tres de la tripulación.

La aeronave se accidentó en el área verde próxima a la cabecera 35 (cabecera Sur) de la pista de aterrizaje del AILA, luego de despegar a las 05:09 de la tarde desde el Aeropuerto Internacional de La Isabela, Doctor Joaquín Balaguer. Se precipitó cerca de las 05:25