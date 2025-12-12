Un juez de San Cristóbal impuso tres meses de prisión, como medida de coerción, contra un hombre que formaba parte de una organización criminal vinculada a la venta y tráfico de sustancias controladas.

La medida fue impuesta en contra de Á.M.F.S, alias el Güero y Capito, por los hechos cometidos dentro de la red que tenía su centro de operaciones en el municipio de Cambita Garabitos, en la provincia de San Cristóbal.

Las procuradoras fiscales de San Cristóbal, Ramona Santana Uceta (titular) y Laura Segura Cordero, a cargo de la investigación, establecieron en la solicitud de medida de coerción que el imputado fue arrestado el pasado 30 de noviembre del 2025 al ejecutarse en su contra la orden de allanamiento No. 01541-AJOA-03702, de fecha 28 de noviembre del 2025, mientras se encontraba en una vivienda de su propiedad localizada en la carretera San Cristóbal-Cambita Garabitos.

La instancia señaló que el Ministerio Público y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) desde hace aproximadamente dos meses iniciaron las labores de inteligencia especializada, de seguimiento y vigilancia que llevaron al arresto de alias el Güero.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

En dicho lugar, además, fue incautada una cartera que contenía en su interior 83 porciones de un polvo blanco, presumiblemente, cocaína, envueltas en recortes de fundas plásticas, así como un celular, marca Tecno Spark, una balanza de color negro, sin marca visible, además de la suma de RD$ 1,200.00.

Posteriormente, fue allanada otra casa del imputado y un hombre que se encuentra prófugo, identificado como el Fay, la cual se encuentra ubicada en la carretera Cambita Garabitos, Los Cacaos, donde, luego de que las autoridades registraran el inmueble, el pasado 30 de noviembre, fue confiscada una mochila que contenía en su interior una funda plástica transparente, con 76 porciones de un polvo blanco, presumiblemente, cocaína.

Además, fueron incautadas en dicho bulto cinco porciones de un vegetal verde, presumiblemente marihuana, así como la suma de mil trescientos RD$ 1,300.

El Ministerio Público otorgó al caso la calificación jurídica de violación a los artículos 5, literal A; 6, literal A; 75, párrafo II, de la Ley 50-88, sobre Drogas y Sustancias Controladas.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más