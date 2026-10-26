Día de la Constitución Dominicana 2026: ¿cuándo es feriado y qué día se descansa?

El Día de la Constitución Dominicana se conmemora el viernes 6 de noviembre de 2026, pero ese día será laborable. El feriado nacional se trasladará al lunes 9 de noviembre, por lo que quienes tengan libre el sábado y el domingo podrán disfrutar de un fin de semana largo de tres días.

La efeméride recuerda la proclamación de la primera Carta Magna dominicana, el 6 de noviembre de 1844, en San Cristóbal, meses después de la declaración de independencia nacional.

¿Cuándo se descansa por el Día de la Constitución en 2026?

El calendario del Ministerio de Trabajo establece que el viernes 6 de noviembre será laborable y que el descanso por el Día de la Constitución se observará el lunes 9.

La fecha histórica no cambia: el 6 de noviembre sigue siendo el aniversario de la proclamación de la primera Constitución. Lo que se traslada es el día no laborable.

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¿Por qué el feriado se traslada al lunes 9 de noviembre?

El traslado se rige por la Ley 139-97, que establece reglas para cambiar determinados días feriados con el propósito de organizar los descansos laborales.

La norma dispone que los feriados que coinciden con jueves o viernes se trasladan al lunes siguiente. Como el Día de la Constitución cae viernes en 2026, el descanso corresponde al lunes 9 de noviembre.

¿Cómo queda el fin de semana largo de noviembre?

El descanso se organizará de la siguiente manera:

Viernes 6 de noviembre: se trabaja; se conmemora el Día de la Constitución.

se trabaja; se conmemora el Día de la Constitución. Sábado 7 de noviembre: la jornada dependerá del horario laboral de cada trabajador.

la jornada dependerá del horario laboral de cada trabajador. Domingo 8 de noviembre: descanso habitual para quienes tienen ese día libre.

descanso habitual para quienes tienen ese día libre. Lunes 9 de noviembre: feriado nacional por el Día de la Constitución.

Quienes no tengan que trabajar durante el fin de semana podrán disponer de tres días consecutivos de descanso, del sábado 7 al lunes 9 de noviembre. Sin embargo, esto dependerá de la jornada laboral y del régimen de descanso aplicable a cada persona.

¿Qué se conmemora el Día de la Constitución Dominicana?

El 6 de noviembre de 1844 fue proclamada en San Cristóbal la primera Constitución de la República Dominicana, que estableció las bases jurídicas y políticas del Estado independiente y organizó los poderes públicos.

La efeméride recuerda el inicio del orden constitucional dominicano, mientras que el traslado del feriado modifica únicamente el día de descanso laboral, no la fecha de la conmemoración.

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