La Dirección General de Migración (DGM) informó que investiga las circunstancias del escape de dos hombres de nacionalidad haitiana, que se lanzaron de un camión institucional ayer jueves, durante un operativo de interdicción migratoria, y que fue difundido y viralizado a través de redes sociales.

La institución explicó que ha dispuesto sanciones disciplinarias contra los responsables del equipo de interdicción actuante, debido a que al momento de la operación no se estaba custodiando adecuadamente el camión involucrado.

A través de un comunicado, la DGM sostuvo que el camión forma parte de la antigua flota institucional "y no cuenta con todas las medidas de seguridad recomendadas para el traslado de detenidos", a diferencia de las unidades adquiridas en abril del 2025, cuando el presidente Luis Abinader entregó 50 camiones y 8 autobuses a la DGM, como parte del fortalecimiento de las operaciones de control migratorio y elevando a 118 unidades la flotilla destinada a estas labores.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

“La DGM está tomando medidas para corregir estas debilidades mediante el entrenamiento del personal, supervisión del cumplimiento de los protocolos de actuación y la renovación de la flota vehicular, lo que se está haciendo de manera paulatina por el costo de este proyecto, con el cual se pretende garantizar una mayor seguridad durante los operativos de interdicción migratoria”. Vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, director de Migración.

Asimismo, quien agregó que con el respaldo del presidente de la República, Luis Abinader, fueron adquiridos nuevos camiones cerrados "con aire acondicionado, que garantizan mayor privacidad y seguridad para los migrantes”.

La entidad afirmó que la incorporación de nuevas unidades "ha permitido mejorar la logística de interdicción", así como el traslado de detenidos a centros de retención y la posterior deportación de personas en situación migratoria irregular. "Para el año 2026, el presupuesto institucional contempla nuevas adquisiciones para continuar sustituyendo progresivamente los camiones obsoletos por unidades más modernas y adecuadas".

La DGM reiteró que el caso continúa bajo investigación, al tiempo que reafirmó su compromiso con la seguridad en los operativos, el control migratorio y el fortalecimiento de sus procedimientos, con el objetivo de prevenir hechos similares en el futuro.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más