La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) emitió el Reglamento núm. DGCP-SNCP-06-2026 sobre la Gestión de los Convenios Marco y la Tienda Virtual, con el objetivo de eficientizar las compras gubernamentales y fortalecer la transparencia en el uso de los recursos públicos.

La disposición, emitida en cumplimiento de la Ley núm. 47-25 de Contrataciones Públicas, establece un mecanismo para agrupar la demanda de bienes y servicios de uso frecuente en las instituciones públicas, como papelería, productos de limpieza y servicios generales, a fin de negociar precios competitivos y unificar las especificaciones técnicas.

El reglamento contempla la creación de un catálogo electrónico de acceso público mediante el cual las instituciones sujetas a la normativa podrán adquirir los productos y servicios incluidos en la Tienda Virtual, a través de los procedimientos establecidos, reduciendo los tiempos de contratación y los costos administrativos.

Entre los principales beneficios de este modelo figuran el aprovechamiento de economías de escala, la obtención de mejores precios unitarios y una mayor eficiencia del gasto público. Además, la estandarización de las fichas técnicas permitirá comparar las ofertas y establecer criterios comunes de calidad y seguridad.

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La normativa también incorpora medidas para fomentar la participación de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), mediante reservas de participación y otros mecanismos que faciliten su acceso a los Convenios Marco, conforme a las disposiciones aplicables.

Asimismo, incluye figuras como la Compra Pública de Innovación (CPI) y la Asociación para la Innovación, con el propósito de facilitar la incorporación de soluciones tecnológicas y nuevas propuestas al mercado público.

En materia de transparencia, el reglamento dispone que la gestión de ofertas, órdenes de compra y actualización de precios se realice a través de la plataforma digital, lo que permitirá fortalecer la trazabilidad de las operaciones y el seguimiento al desempeño de los proveedores.

La DGCP tendrá a su cargo la planificación, gestión y supervisión de los Convenios Marco, así como la identificación de necesidades comunes, la selección de proveedores y la administración de la Tienda Virtual. Sin embargo, esta supervisión no sustituirá las responsabilidades de las instituciones contratantes en la gestión y ejecución de las órdenes de compra.

Los Convenios Marco tendrán una duración máxima de dos años, prorrogables por dos años adicionales. Además, contarán con el acompañamiento institucional de la Contraloría General de la República y la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), para contribuir al cumplimiento de los principios de probidad y transparencia.

Con la emisión de este reglamento, la DGCP busca avanzar hacia un modelo de contratación pública basado en la planificación, la digitalización, la competencia y la fiscalización de las adquisiciones estatales.

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