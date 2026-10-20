¡Tremendo rebú! Protesta por desaparición de joven en Nagua termina en enfrentamientos entre policías y comunitarios

Residentes y familiares de Anderson Santos Rodríguez, de 23 años, bloquearon la Autovía del Nordeste, autopista Santo Domingo-Samaná, próximo a la comunidad Rincón de Molinillo, en Nagua, para exigir respuestas de las autoridades sobre la desaparición del joven.

La manifestación provocó la paralización del tránsito y extensas filas de vehículos entre el Gran Santo Domingo y la península de Samaná, además de momentos de tensión entre conductores y los comunitarios que permanecían en la vía.

Durante la protesta también se produjo un enfrentamiento entre manifestantes y agentes de la Policía Nacional, en medio del cual se registraron agresiones de ambas partes.

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En imágenes del incidente se observan forcejeos y golpes entre algunos comunitarios y agentes policiales. Posteriormente, miembros de la Policía utilizaron bombas lacrimógenas para dispersar a las personas que se encontraban en el lugar.

Santos Rodríguez, conocido como “Andy” o “Vaguito”, fue visto por última vez el pasado 7 de octubre de 2026, sin que hasta el momento se conozca su paradero.

La preocupación de sus familiares aumentó tras el hallazgo de prendas que, según aseguran, pertenecen al joven, entre ellas una camiseta roja y un pantalón blanco.

Su madre, Yanela Rodríguez Monegro, afirmó que el pantalón fue encontrado quemado en una zona conocida como “el punto”. También indicó que en la comunidad circulan versiones no confirmadas sobre lo que pudo haber ocurrido con su hijo.

Agentes de la Policía acudieron inicialmente al lugar para dialogar con los manifestantes y, de acuerdo con lo informado durante la protesta, se comprometieron a agilizar las investigaciones para establecer el paradero de Anderson y esclarecer las circunstancias de su desaparición.

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