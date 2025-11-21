Agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y miembros del Ministerio Público, apoyados por el Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria (CESAC) incautaron cuatro paquetes presumiblemente de cocaína, durante un operativo de interdicción conjunta realizadas en el Aeropuerto Internacional de Las Américas.

En un comunicado, la DNCD explicó que, durante la intervención, fue arrestada una mujer de nacionalidad croata, que, según su plan de vuelo, viajaría a España con dos maletas, las cuales al ser verificadas se observaron imágenes distorsionadas en su interior.

Por instrucciones del fiscal, se inició el protocolo de inspección, descubriendo en ambos equipajes un doble fondo, donde se confiscaron los cuatro paquetes de la presunta droga, envueltos en fundas de color negro con un material engomado.

El Ministerio Público y la DNCD profundizan las investigaciones para determinar si hay otros implicados en la frustrada operación de narcotráfico, mientras la detenida será sometida a la justicia en las próximas horas por violación a la ley 50-88, sobre drogas y sustancias controladas.

La DNCD indicó que se trata de redes criminales, cuyo modo operativo, es reclutar personas de distintas nacionalidades, para utilizarlas como mulas del narcotráfico con el fin de llevar drogas a Estados Unidos, Canadá y Europa.

Los paquetes de la sustancia fueron enviados bajo cadena de custodia al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para los fines correspondientes.

