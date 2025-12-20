Detienen en el AILA una mujer con dos láminas de presunta cocaína camufladas en su equipaje

Agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y miembros del Ministerio Público arrestaron una mujer con doble nacionalidad, que pretendía salir del país, con dos láminas presumiblemente cocaína, camuflada en el interior de dos maletas, en el aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA-JFPG).

Mediante un comunicado, la DNCD explicó que los agentes antinarcóticos, apoyados por efectivos del Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria (CESAC) y personal de la Dirección de Aduanas (DGA) abordaron a una mujer que según su itinerario, viajaría a Madrid, España.

Al inspeccionar el equipaje, se descubrió en cada maleta, una lámina camuflada en su interior, conteniendo un polvo blanco de presunta cocaína, sustancia que fue enviada al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para los fines correspondientes.

La detenida, de 38 años, fue entregada al Ministerio Público de Santo Domingo Este para conocerle medidas de coerción en las próximas horas, por violación a la ley 50-88, sobre drogas y sustancias controladas.

Los organismos investigativos tratan de establecer si hay otros implicados en el frustrado envío de la presunta droga a Europa para apresarlos y ponerlos a disposición de la justicia.

