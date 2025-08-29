La violencia sigue sacudiendo a San Francisco de Macorís y elementos hasta ahora desconocidos mataron de tres balazos a una mujer, hecho registrado en la parte alta de la ciudad.

La víctima fue identificada como Fordaliza Mena Hiciano (Wendy), de 37 años de edad.

Se dijo que elementos que se desplazaban en dos motocicletas, atacaron a tiros a la mujer.

El hecho se produjo en la calle Ingeniero Guzmán Abreu, en el sector Pueblo Nuevo.

El cadáver de Mena Hiciano fue llevado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

La dirección regional de la policía, informó que profundiza las investigaciones, con la finalidad de identificar a los atacantes, que tras cometer el hecho emprendieron la huida.

Matan hombre en mercado municipal

En tanto, un hombre murió acuchillado, tras sostener una discusión con otro, en el mercado municipal de San Francisco de Macorís.

La víctima ha sido identificado por el momento por el apodo de El Ñequito, quien recibió heridas de arma blanca.

El autor del hecho de sangre fue identificado como Carlos José de los Santos, quien fue entregado a la policía por su padre Santos de los Santos Hernández.

Se dijo que entre la víctima y el victimario se produjo previamente una acalorada discusión por la negativa del primero a entregarle 50 pesos al segundo.