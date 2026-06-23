La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, no confirmó que hayan desaparecido más de 200 paquetes de cocaína en el caso que mantiene bajo investigación a miembros de la Policía Nacional por presuntas irregularidades durante un operativo realizado en Haina, provincia San Cristóbal.

Al ser consultada sobre el caso, la funcionaria sostuvo que las investigaciones están bajo la dirección del Ministerio Público y afirmó que las autoridades no pueden validar la cifra que ha circulado en distintos medios de comunicación.

"Hay cosas que están en investigación dentro de la Policía Nacional. En ese caso específico, donde se ha manejado públicamente una información que nosotros no podemos decir si se trató de una cantidad específica, porque de eso no tenemos constancia", expresó Raful al término de la reunión de seguimiento al Plan de Seguridad Ciudadana.

Las declaraciones constituyen la primera reacción oficial del Gobierno sobre un caso que ha generado preocupación por la presunta sustracción de parte de un cargamento de cocaína ocupado durante un operativo policial.

De manera extraoficial, ha trascendido que la investigación gira en torno a la desaparición de más de 200 paquetes de cocaína encontrados en compartimentos ocultos de una camioneta interceptada en Haina. Sin embargo, las autoridades insisten en que esa cantidad no ha sido confirmada oficialmente.

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Como parte de las investigaciones, la Policía Nacional suspendió previamente a dos generales y mantiene bajo investigación a otros miembros de la institución, entre ellos dos agentes que habrían participado en el operativo donde fue ocupado el cargamento. Esas medidas, según las autoridades, buscan facilitar el desarrollo de las pesquisas y no constituyen una determinación de responsabilidad penal.

Raful reiteró que corresponde al Ministerio Público establecer los hechos y determinar si existió una sustracción de drogas, cuál fue la cantidad involucrada y quiénes serían los responsables.

Hasta el momento, ni la Policía Nacional ni el Ministerio Público han ofrecido detalles sobre el avance de las investigaciones ni han confirmado oficialmente la cantidad de droga presuntamente desaparecida.

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