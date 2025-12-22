El Ministerio de Defensa (Mide), por medio del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (Issffaa), otorgará una partida adicional de 240 millones de pesos dominicanos en el marco del programa "Sueldo por Años", dirigido a militares recientemente retirados.

Con este nuevo desembolso, el monto total entregado en diciembre alcanza los 840 millones de pesos, beneficiando a aproximadamente 800 retirados.

La entidad comunicó que el martes 23 de diciembre de 2025 se dará por finalizado el proceso de entrega de cheques correspondientes al beneficio institucional denominado “Sueldo por Año”, dirigido a los militares que han sido puestos en situación de retiro honroso durante el presente año.

A principios de diciembre, el Ministerio de Defensa otorgó RD$ 600 millones bajo el mismo concepto a cientos de oficiales, alistados y asimilados, quienes recibieron dicho beneficio en una ceremonia realizada en uno de los salones de eventos de la entidad militar.

En esta etapa final serán beneficiados 327 militares retirados por un monto de RD$ 240,891,152.70, correspondientes al ahorro acumulado durante su vida activa y entregado al momento del retiro como un derecho institucional.

Este pago estaba previsto originalmente para finales de enero; no obstante, a raíz de la gestión del ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, se efectuaron ajustes financieros que permitirán anticipar el desembolso antes de la temporada navideña. Esta medida busca brindar tranquilidad y bienestar a las familias de los militares retirados durante el año 2025.

Con esta entrega, durante el mes de diciembre serán beneficiados un total de 797 militares retirados, con pagos que superan los RD$ 848 millones por concepto de “Sueldo por Año”, lo que constituye un hecho histórico en el cumplimiento de este beneficio dentro de las Fuerzas Armadas.

El ministerio de Defensa recordó que el “Sueldo por Año” es un beneficio institucional de los miembros de las Fuerzas Armadas, resultado del ahorro que realizan durante su vida activa, el cual les es entregado al momento de pasar a la honrosa condición de retiro, como parte de su estabilidad y seguridad económica.

Estas medidas consolidan el compromiso continuo del Ministerio de Defensa con el cumplimiento de las obligaciones contraídas hacia sus miembros activos y retirados, fortaleciendo la confianza en la institución y reconociendo mediante acciones concretas el servicio leal y honorable brindado a la Nación, indica la entidad en un comunicado de prensa.