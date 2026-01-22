El juicio de fondo de los casos Operación Coral y Coral 5G continuó este jueves con los alegatos finales del Ministerio Público, proceso en el que la defensa de varios imputados cuestionó la solidez de las acusaciones presentadas por el órgano persecutor.

Valentín Medrano, abogado del teniente coronel del Ejército, Kelman Santana Martínez, afirmó que la retórica utilizada por el Ministerio Público ha sido “brillante”, pero criticó que su contenido se limite a enunciar delitos sin aportar pruebas suficientes que los sustenten.

A su entender, hasta el momento no se ha logrado desmontar la presunción de inocencia que ampara a las personas imputadas en este proceso, al señalar que “hasta ahora no ocurrió”.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Las declaraciones de Medrano se produjeron luego de que el fiscal Jonathan Pérez, en su segundo día de alegatos finales, expusiera ante las juezas del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional la presunta procedencia de la fortuna del mayor general del Ejército, Adán Benoni Cáceres Silvestre, principal imputado en el caso.

Durante su intervención, el Ministerio Público sostuvo que en el año 2015 se registró un incremento del 45 % en una cuenta vinculada a Adán Cáceres Silvestre, asociado a nómina, y que las evidencias documentales y las transacciones financieras analizadas revelan inconsistencias entre los ingresos declarados y el patrimonio acumulado por el imputado.

Según la acusación, estos hallazgos coinciden con informes periciales de la Cámara de Cuentas, que concluyen que las declaraciones juradas de Cáceres Silvestre carecen de razonabilidad, exactitud e integridad, al evidenciarse omisiones de información durante el período 2012-2020, además de posibles violaciones a las leyes 340-06 y 311-14.

El Ministerio Público reiteró que la presunta red de corrupción de los casos Coral y Coral 5G habría desfalcado al Estado dominicano por más de RD$ 4,500 millones, mediante un entramado de pagos irregulares, nóminas ficticias y uso indebido de fondos públicos.

Se espera que los representantes del Ministerio Público concluyan la presentación de sus alegatos finales el próximo martes, para luego dar paso a la fase de contrarréplica por parte de las defensas.

Mery Ann Escolástico Periodista Ganadora de Historias de Reciclaje – Premio Mundo sin Residuos al Periodismo 2020-2021. Autora del libro de poemas “Desahogando mis deseos”. Periodista, Fotoperiodista, Corresponsal de Eventos, Abogada y Docente en UNAPEC. Ver más