El Ministerio Público continuó este jueves con la presentación de sus alegatos finales en el juicio de fondo de los casos Operación Coral y Coral 5G, donde el fiscal Jonathan Pérez explicó la procedencia de la fortuna atribuida al mayor general del Ejército Adán Benoni Cáceres Silvestre, principal imputado en el proceso.

En su segundo día de exposición ante las juezas del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, el representante del órgano persecutor señaló que, conforme a las investigaciones, en el año 2015 se produjo un incremento del 45 % en una cuenta vinculada a Ada Cáceres, relacionado con nómina, como parte de los hallazgos financieros analizados en el expediente.

Pérez indicó que las evidencias documentales y las transacciones financieras examinadas por los peritos revelan inconsistencias entre los ingresos declarados y el patrimonio acumulado por el imputado durante el período investigado.

Según sostuvo, estos hallazgos coinciden con los resultados de informes periciales que determinan omisiones en las declaraciones juradas y posibles violaciones a las normativas que regulan la administración pública.

Mery Ann Escolástico Periodista Ganadora de Historias de Reciclaje – Premio Mundo sin Residuos al Periodismo 2020-2021. Autora del libro de poemas “Desahogando mis deseos”. Periodista, Fotoperiodista, Corresponsal de Eventos, Abogada y Docente en UNAPEC. Ver más