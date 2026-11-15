La defensa de Giancarlo Tejeda, investigado por presunta agresión sexual a menores, solicitó que el imputado sea sometido a una evaluación psicológica, bajo el argumento de que presenta desde hace tiempo una condición de salud mental.

La información fue ofrecida este domingo por la abogada de la parte querellante, Lissette Arias, quien explicó que ese planteamiento forma parte de los argumentos presentados por los representantes legales del hombre durante el proceso.

Arias indicó que, aunque la defensa pidió la evaluación para determinar la condición del imputado, la solicitud todavía no ha sido acogida por las autoridades judiciales.

La jurista dijo que desconoce si Tejeda ha recibido algún tratamiento o si existen antecedentes médicos que respalden lo alegado por sus abogados.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

El caso surgió tras la difusión en redes sociales de videos con insinuaciones de contenido sexual que involucran al imputado y a menores de edad. Arias sostuvo que la parte querellante mantiene su atención en los hechos que dieron origen a la investigación.

La audiencia para conocer la solicitud de medida de coerción contra Tejeda fue aplazada para el próximo martes.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más