El tribunal aplazó para el próximo 17 de noviembre la audiencia para conocer la solicitud de medida de coerción contra Giancarlo Tejeda, señalado por una presunta agresión sexual contra una bebé de 11 meses.

La audiencia estaba pautada para este domingo, luego de que la solicitud de medida de coerción fuera depositada el sábado. Sin embargo, fue suspendida a petición de la defensa del imputado, que solicitó una extensión de plazo para presentar los presupuestos de arraigo.

La abogada Lizeth Arias, representante legal de la familia de la niña, informó que los parientes están profundamente afectados por el caso y que desconocían lo ocurrido hasta que los videos relacionados con el hecho circularon en las redes sociales.

Arias acudió al tribunal para representar a los familiares y procurar su constitución como querellantes en el proceso judicial.

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La abogada indicó que, según la información que maneja hasta el momento, no se tiene conocimiento de otras víctimas ni de personas adicionales involucradas. También precisó que el imputado no vivía con la bebé.