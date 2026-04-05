La Defensa Civil de la República Dominicana informó que rescató con vida a 19 personas que fueron arrastradas por la crecida del río Tireíto, en el sector Loma de Blanco, provincia Monseñor Nouel.

De acuerdo con la institución, el rescate se logró gracias a la rápida intervención de las brigadas de emergencia, que actuaron tras registrarse la crecida del río, producto de las condiciones climáticas en la zona.

La Defensa Civil indicó que, tras ser rescatadas, todas las personas se encuentran en perfecto estado de salud, sin que se reportaran víctimas mortales ni heridos de gravedad.

1 de 5 | Rescate de 19 personas en río Tireíto, Monseñor Nouel. 2 de 5 | Rescate de 19 personas en río Tireíto, Monseñor Nouel. 3 de 5 | Rescate de 19 personas en río Tireíto, Monseñor Nouel. 4 de 5 | Rescate de 19 personas en río Tireíto, Monseñor Nouel. 5 de 5 | Rescate de 19 personas en río Tireíto, Monseñor Nouel.

Las autoridades reiteraron el llamado a la población a no cruzar ríos, arroyos o cañadas crecidas, especialmente durante periodos de lluvias, debido al alto riesgo que representan las crecidas repentinas.

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Asimismo, recordaron que los organismos de socorro se mantienen en vigilancia permanente ante cualquier situación de emergencia que pueda registrarse en el territorio nacional.

Abraham Marmolejos Periodista y estratega de comunicación, con experiencia en medios digitales, docencia y creación de contenido. Ver más