La Defensa Civil informó que la búsqueda del menor Adaury Miguel Castillo Valerio, desaparecido hace más de una semana en las aguas del mar Caribe, continúa con el apoyo de pescadores en zonas donde suelen acumularse residuos.

El subdirector de Operaciones, Delfín Rodríguez, explicó a Acento que las labores se han concentrado desde el jueves en esos puntos específicos, ya que, debido al tiempo transcurrido, ya no es posible realizar búsquedas efectivas en la zona de la desaparición.

“Estamos trabajando con pescadores en áreas donde el mar suele arrastrar desechos o materiales flotantes. Sin embargo, por la duración de la desaparición y las condiciones climáticas, cada día se hace más difícil encontrar el cuerpo, sobre todo tratándose de un menor”, señaló Rodríguez.

El subdirector reiteró que, por protocolo, las búsquedas de personas desaparecidas suelen mantenerse entre 48 y 72 horas. No obstante, explicó que en este caso se ha extendido mucho más allá de ese tiempo, más de 168 horas, “por tratarse de un menor y por la sensibilidad del hecho”.

Adicionalmente señaló que, pese a las dificultades, el operativo se mantiene activo y en comunicación con la familia del adolescente, desaparecido el pasado jueves 23 de octubre en la avenida España, en Santo Domingo Este, durante los efectos indirectos del huracán Melissa.

