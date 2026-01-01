Agentes de la Subdirección Regional Cibao Central de Inteligencia (Dintel) de la Policía Nacional, en coordinación con la Policía Preventiva y el Ministerio Público, decomisaron 3,819 fuegos artificiales que eran comercializados de manera clandestina.
Las intervenciones se efectuaron amparadas en la orden judicial No. 2025-AJ00871261, con la participación de la directora fiscal del Departamento de Falsificaciones y Casos Especiales del Ministerio Público.
El allanamiento principal se ejecutó en una residencia ubicada en el sector Bella Vista, propiedad de un hombre identificado como Small, quien no se encontraba presente al momento de la intervención.
En el lugar, requisado en presencia de una hermana del propietario, las autoridades ocuparon cientos de unidades de artefactos pirotécnicos de diferentes tipos y marcas, incluyendo cohetes, tortas, paquetes de disparos múltiples y otros fuegos artificiales considerados de alto riesgo.
De manera simultánea, las autoridades realizaron cinco operativos en establecimientos comerciales, una ferretería, un colmado, una cafetería, una barbería y un mini market, ubicados en los sectores Pueblo Nuevo, Villa Olímpica, Pekín, La Herradura y Brisa del Norte.
En estos locales también fueron incautados fuegos artificiales prohibidos, así como cigarrillos y tarjetas SIM que eran vendidos sin cumplir con los protocolos legales establecidos.
Los artefactos pirotécnicos fueron puestos bajo custodia del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.
