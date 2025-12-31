El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) respalda la campaña de prevención del Ministerio de Interior y Policía, dirigida a reducir accidentes por la compra y uso de fuegos artificiales y a proteger a la población, especialmente durante las celebraciones de fin de año.

La iniciativa se desarrolla con el propósito de sensibilizar a la ciudadanía sobre los riesgos que implica el uso de pirotecnia, en particular cuando es adquirida o manipulada sin supervisión adulta. El llamado pone especial atención en la protección de la niñez y la adolescencia, sectores más expuestos a quemaduras, lesiones y otras consecuencias irreversibles.

El Ministerio de Interior y Policía explicó que la campaña forma parte de las acciones de prevención que se fortalecen en esta época del año, período en el que suelen incrementarse incidentes vinculados al uso inadecuado de fuegos artificiales, al consumo excesivo de alcohol y a la manipulación de armas de fuego.

La institución reiteró que estas prácticas, aunque asociadas a la celebración, pueden transformarse en tragedias cuando no se respetan las normas de seguridad. Por ello, el llamado conjunto busca concientizar a la población sobre la importancia de evitar compras informales, controlar el acceso de menores a pirotecnia y priorizar alternativas de entretenimiento más seguras.

En apoyo a este esfuerzo, el presidente del Consejo Directivo de INDOTEL, Guido Gómez Mazara, exhortó a las familias a convertir la prevención en un acto de responsabilidad y cuidado mutuo.

“Celebrar en paz también significa proteger a quienes amamos. Los fuegos artificiales pueden parecer inofensivos, pero un error de segundos puede cambiar la vida de una familia completa. Nuestro mensaje es claro: disfrutemos, sí, pero sin poner en riesgo a nuestros hijos ni a nuestra comunidad”, expresó.

Gómez Mazara destacó que trabajar de la mano con Interior y Policía permite amplificar el alcance del mensaje, fortalecer la cultura de prevención y acompañar a la ciudadanía con información clara y orientadora en momentos de alta movilización social.

La campaña incluye recomendaciones dirigidas a padres, tutores y comercios, con el objetivo de desalentar la venta y manipulación de fuegos artificiales por parte de menores de edad, así como evitar el almacenamiento improvisado en hogares y espacios residenciales.

Indotel reafirmó su compromiso de apoyar iniciativas que promuevan la seguridad, la convivencia pacífica y el bienestar social, en coherencia con su rol como institución pública al servicio de la sociedad dominicana.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más