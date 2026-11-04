Los regidores del Ayuntamiento de Santiago declararon este miércoles 4 de noviembre Día de Duelo Municipal, en reconocimiento póstumo a Lily Josefina Rodríguez González, rectora de la Universidad Tecnológica de Santiago (Utesa), fallecida el pasado 2 de noviembre.

La decisión está contenida en la resolución número 3542-26, mediante la cual los regidores también expresaron su pesar por el fallecimiento de la educadora.

Con la declaratoria, los ediles reconocieron la trayectoria de Rodríguez González en los ámbitos de la educación superior, la investigación y la vida académica de Santiago, donde realizó aportes a la formación universitaria.

"A través de la resolución, el Concejo también manifestó sus condolencias a sus familiares, amigos, compañeros de trabajo y a toda la comunidad de Utesa", expresaron las autoridades municipales de Santiago en un comunicado.

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Lily Josefina Rodríguez González era hija de Ingrid González, directora del periódico La Información, y de Príamo A. Rodríguez Castillo (fallecido), fundador de Utesa.

"Con esta declaración, el Ayuntamiento de Santiago se une al dolor que embarga a la familia, a la comunidad universitaria y a la sociedad santiaguera por el fallecimiento de una profesional cuya trayectoria estuvo estrechamente ligada al desarrollo académico de la ciudad", señala el comunicado difundido este miércoles.

Máximo Laureano Periodista Periodista crítico e investigador con experiencias en diarios, radioemisoras y noticiarios de televisión. Del equipo de http://Acento.com.do . Ver más