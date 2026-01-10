La magistrada Olga Diná Llaverías, titular de la Dirección Nacional de Niños, Niñas, Adolescentes y Familia, se presentó en lugar de búsqueda de la niña Brianna Genao, aunque no ofreció información sobre el proceso en el cual se procuran las evidencias para avalar las confesiones de los tíos abuelos, de que mataron y enterraron a la menor de tres años de edad.

La procuradora Diná salió del lugar luego que se publicara la información de que se reuniera con la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, para fijar una posición sobre el proceso.

Detrás de Olga Diná, se marcharon del punto de rastreo otras autoridades de los cuerpos de socorro que suman 10 días de búsqueda.

La menor Brianna Genao fue declarada como desaparecida el 31 de diciembre del 2025 en la comunidad Barrero, Imbert, provincia Puerto Plata.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

La infante estaba de visita en esa comunidad, donde su abuela y otros parientes participaban de actividades propias de la época.

La mañana de este sábado, el equipo de Acento confirmó con autoridades del Ministerio Público local que los tíos abuelos investigados por el caso fueron liberados, tras cumplirse el plazo de las 48 horas establecidas por ley.

Máximo Laureano Periodista Periodista crítico e investigador con experiencias en diarios, radioemisoras y noticiarios de televisión. Del equipo de http://Acento.com.do . Ver más