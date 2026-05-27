Gremios profesionales del sector educativo y organizaciones sociales anunciaron este miércoles el inicio de un proceso de articulación para enfrentar la “pretendida reforma” que, aseguran, impulsa el Gobierno al sistema educativo dominicano, con miras —según denunciaron— a fusionar el Ministerio de Educación Superior con el Ministerio de Educación, y con esto (señalan) "privatizar la UASD".

La postura fue expuesta por Eduardo Hidalgo, presidente de la Asociación Dominicana de Profesores y quien se identificó como vocero al cierre de su intervención, durante la apertura del seminario en el cual se estudia este desafío y en el cual las entidades participantes buscan “pasar revista” a los desafíos del plan oficial y construir una propuesta alternativa.

De acuerdo con lo expresado por Hidalgo, en el encuentro participan gremios vinculados al magisterio y al ámbito educativo, incluyendo la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), Faproguats, Amprotec, el Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), así como el Frente de Derechos de Feministas y organizaciones referidas a los Derechos de la Mujer, mencionadas en la intervención como vinculadas a “Magaly Pineda”.

Hidalgo afirmó que estas organizaciones han manifestado su rechazo a la reforma desde hace alrededor de un año y que, a partir del seminario, trabajarán en “una ruta alternativa” y en la construcción de un cronograma para impulsar una consulta abierta, popular, participativa y democrática.

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Según explicó, el objetivo de esa consulta será advertir sobre los posibles efectos que, a su juicio, tendría la reforma en “la población pobre y de clase media”, tanto en términos educativos como en el impacto sobre la “economía popular”.

Uno de los ejes centrales del pronunciamiento fue la defensa de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. “La UASD no se toca”, sostuvo Hidalgo, al insistir en que su autonomía no debe ser modificada. También advirtió que los gremios que existen alrededor de estas instituciones “históricas” no pueden desaparecer.

En su argumentación, el dirigente apeló a ejemplos que —según planteó— muestran riesgos de procesos de privatización o reestructuración institucional. Mencionó el caso de las AFP y la participación del sector privado, y señaló que en el ámbito de la salud “se privatizó” y hoy resulta “sumamente costosa”. También aludió al sector agropecuario, donde —dijo— se unificaron dos instituciones y ahora “los agrónomos y los profesionales agropecuarios están en el aire”.

Hidalgo llamó a la población dominicana a “prestar oído” a las conclusiones que surjan del seminario y a sumarse a lo que definió como una causa “justa” en defensa de la educación pública. En ese marco, planteó que el debate no debe centrarse solo en la reorganización del Estado, sino en el lugar que ocupará la educación: “como derecho, no como mercancía”.

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Halley Antigua Periodista apasionada por temas tecnológicos, salud y sociales; me gusta ponerle rostro a los datos. Disfrutar de la cultura y el turismo ecológico. Ver más