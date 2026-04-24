¿Qué significa hoy recordar la Revolución de Abril, 61 años después?

Diversas organizaciones políticas, sociales y académicas han convocado actividades para este viernes 24 de abril de 2026, en conmemoración del 61 aniversario de la Revolución de Abril de 1965, uno de los acontecimientos más trascendentales de la historia contemporánea de la República Dominicana.

Entre las actividades programadas figura una ofrenda floral en honor al héroe de abril, Francisco Alberto Caamaño Deñó, pautada para las 10:00 de la mañana en la calle El Conde, frente al Altar de la Patria, en el centro de la capital.

La convocatoria es realizada por organizaciones como el Partido Comunista del Trabajo (PCT), el Movimiento Popular Dominicano (MPD), el Partido Patria Para Tod@s (PPT), el Movimiento Caamañista (MC), la Fuerza de la Revolución (FR) y el Referente de la Izquierda Dominicana (RID).

De igual forma, el rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Editrudis Beltrán Crisóstomo, convocó a los medios de comunicación a la cobertura del acto de Investidura Ordinaria de Grado y Postgrado, que se realizará ese mismo día a las 11:00 de la mañana en la Plaza Héroes de Abril, dentro del campus universitario.

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Asimismo, organizaciones sociales han anunciado el acto de presentación de la línea política común y convocatoria del Congreso Unificador “Minerva Mirabal”, previsto para el domingo 26 de abril a las 10:00 de la mañana, en Santo Domingo, frente al local ubicado en la avenida Independencia 258.

Además, la plataforma Izquierdas-Unidad de Acción convocó para este viernes 24 de abril, a las 10:00 de la mañana, a una concentración en la estatua de Caamaño, ubicada en la calle El Conde esquina Palo Hincado, bajo la consigna “Sin soberanía no habrá transformación político-social”, como parte de las actividades por la conmemoración de la Revolución de Abril de 1965.

Estas actividades forman parte de la agenda conmemorativa de la gesta de abril, que recuerda la lucha por el restablecimiento del orden constitucional tras el golpe de Estado contra el profesor Juan Bosch, así como la defensa de la soberanía nacional frente a la intervención extranjera de 1965.

El acto oficial

Lee el editorial de Acento.com.do sobre la Comisión del Museo Histórico de la Gesta de Abril

Desde una acera oficialista, para hoy el presidente de la República, Luis Abinader convoca al acto de juramentación de la Comisión de Puesta en Funcionamiento del Museo Histórico de la Gesta de Abril, en el Salón de Embajadores del Palacio Nacional, este viernes 24 de abril a las 10:00 a.m.

Abraham Marmolejos Periodista y estratega de comunicación, con experiencia en medios digitales, docencia y creación de contenido. Ver más