La Contraloría General de la República informó este miércoles, 30 de octubre, que restableció el acceso a 28 informes de auditoría interna, que no podían consultarse desde el lunes 26 de octubre. El anuncio se produjo después de que el periódico digital Acento denunciara que los enlaces mostraban un mensaje de error 404.

En una llamada telefónica con la dirección de Acento, el contralor general de la República, Geraldo Espinosa Pérez, atribuyó la interrupción a un error técnico que afectó el enlace de acceso a las auditorías en el portal institucional.

Durante la conversación, el funcionario indicó que la falla sería corregida y que los informes podrían consultarse nuevamente a partir de las 12:00 p. m.

Por su parte, el comunicado de la Contraloría atribuyó la interrupción a trabajos de migración y mantenimiento de su plataforma web, contraloria.gob.do, que dejaron temporalmente fuera de servicio las direcciones donde estaban alojados los documentos.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Auditorías publicadas

La publicación de las 28 auditorías respondió al anuncio que el presidente Luis Abinader hizo el 3 de septiembre de 2026. El mandatario informó que las auditorías se divulgarían progresivamente desde el 1 de octubre, como parte de su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas ante la sociedad dominicana. Añadió que estos ejercicios fortalecían la democracia y las libertades públicas. El anuncio contemplaba sus primeros cuatro años de gestión, de agosto de 2020 a agosto de 2024.

Posteriormente, la Contraloría anunció que la divulgación comenzaría el 2 de octubre y abarcaría períodos comprendidos entre agosto de 2020 y diciembre de 2025. Ese día informó la publicación de 28 documentos: 25 auditorías integrales y tres informes de seguimiento a las recomendaciones de auditorías anteriores.

Al presentar los documentos, Espinosa Pérez explicó que se sumaban a otros 39 informes divulgados previamente. Sostuvo que su publicación permitiría a la ciudadanía, las organizaciones de la sociedad civil y los medios de comunicación conocer las evaluaciones sobre el manejo de los recursos públicos, el cumplimiento de las disposiciones legales y la eficacia de los controles de las instituciones examinadas.

El contralor también explicó que la divulgación se realizaba por delegación presidencial. Según su interpretación, el numeral 8 del artículo 18 de la Ley 10-07 establece la remisión de los resultados de las auditorías a las autoridades correspondientes, mientras que su publicación abierta respondía a una decisión del Poder Ejecutivo para facilitar el acceso público y fortalecer la rendición de cuentas.

La interrupción mostró que no basta con publicar las auditorías: deben seguir disponibles para que la ciudadanía consulte sus hallazgos y dé seguimiento a las recomendaciones sobre el manejo de los recursos públicos.