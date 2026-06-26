La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), junto a la Armada de República Dominicana (ARD), la Fuerza Aérea de República Dominicana (FARD), agencias de inteligencia del Estado y el Ministerio Público, confiscó un cargamento de 1,743 paquetes de presuntas drogas tras interceptar una narcolancha durante un operativo aéreo, marítimo y terrestre desarrollado en las costas del municipio de Baní, provincia Peravia.

La intervención se produjo luego de que las autoridades recibieran informes de inteligencia sobre una embarcación que se dirigía hacia territorio dominicano con un importante cargamento de sustancias narcóticas. Tras varias horas de vigilancia y persecución, la lancha fue interceptada a varias millas náuticas al sur de Punta Salinas.

En el interior de la embarcación fueron ocupados 38 sacos que contenían 1,730 paquetes de presunta marihuana y otros 13 paquetes de presunta cocaína, todos envueltos con cinta adhesiva y marcados con distintos logotipos.

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Durante el operativo fueron arrestados dos ciudadanos dominicanos, quienes fueron puestos a disposición del Ministerio Público y serán presentados en las próximas horas ante la jurisdicción competente para el conocimiento de medidas de coerción.

Las autoridades informaron que este decomiso forma parte del reforzamiento de las operaciones de interdicción para combatir y desmantelar las redes del narcotráfico y el crimen organizado transnacional. Indicaron además que, en lo que va de 2026, se han confiscado más de 23.5 toneladas de drogas en el país.

El Ministerio Público y la DNCD mantienen abierta una investigación para identificar a otros posibles integrantes de esta estructura criminal, dedicada presuntamente al transporte de cargamentos de drogas desde Sudamérica hacia la República Dominicana mediante el uso de narcolanchas.

El cargamento ocupado fue enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), donde será sometido a los análisis correspondientes para determinar el tipo y el peso exacto de las sustancias confiscadas.

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