Las autoridades dominicanas confirmaron que el cargamento de láminas incautado recientemente en el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA) correspondía a cocaína, con un peso total de 31.78 kilogramos, según los resultados del análisis realizado por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

La droga fue detectada durante una operación conjunta de inspección e inteligencia en uno de los depósitos de carga de la terminal aeroportuaria. De acuerdo con las investigaciones, los agentes revisaron 120 cajas de cartón cargadas con piñas y determinaron que 112 de ellas contenían láminas de cocaína ocultas en compartimentos de doble fondo ubicados en las tapas de los embalajes.

El decomiso evitó que la mercancía fuera enviada al exterior. Según la documentación de embarque, la carga sería transportada por vía aérea hacia España en calidad de tránsito y tendría como destino final Pakistán.

Las autoridades consideran que el caso evidencia el uso de métodos cada vez más sofisticados por parte de redes de narcotráfico que buscan aprovechar las exportaciones de productos agrícolas para evadir los controles de seguridad.

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Por el caso permanece detenido un hombre, mientras la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y el Ministerio Público amplían las investigaciones para identificar a otros posibles involucrados en la operación. Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido detalles sobre la empresa exportadora ni sobre la procedencia exacta del cargamento intervenido.

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