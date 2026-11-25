Un tribunal del Distrito Nacional condenó a 20 años de prisión al mayor del Ejército Geraldo Mesa Arismendy por la muerte de Perla Jokasta Santos Pacheco, ocurrida el 26 de diciembre de 2025 en el sector Los Guandules.

El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional determinó que el militar fue responsable de dispararle en la cabeza a la joven. Además de la pena de prisión, ordenó el pago de una indemnización de RD$ 5 millones a favor de los familiares de la víctima.

Mesa Arismendy deberá cumplir la condena en el Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras, donde permanecía en prisión preventiva.

La fiscal litigante Yuderky Utate, del Departamento de Litigación Final de la Fiscalía del Distrito Nacional, explicó que el Ministerio Público logró demostrar la acusación mediante pruebas que fueron consideradas legales y vinculadas con el hecho.

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El tribunal, integrado por los jueces Emely Bruno, Julián Vargas, en sustitución, y Yuleika Henríquez, también ordenó el decomiso del arma utilizada en el crimen y su devolución al Ejército de República Dominicana.

Durante el juicio, el órgano acusador presentó siete testimonios, cinco de ellos presenciales y dos recibidos mediante cámara Gesell. El procesado admitió parcialmente los hechos y reconoció haber realizado el disparo que causó la muerte de Santos Pacheco, según informó la fiscal.

El Ministerio Público estableció que la conducta del acusado constituye una violación de los artículos 295 y 304, párrafo II, del Código Penal dominicano, relativos al homicidio voluntario.

Cómo ocurrió el hecho

De acuerdo con la investigación, el suceso ocurrió alrededor de las 2:40 de la madrugada del 26 de diciembre de 2025, en la avenida Francisco del Rosario Sánchez, en Los Guandules.

Santos Pacheco se desplazaba en una motocicleta junto a una prima adolescente y Merlin Rodríguez Jiménez, quien conducía el vehículo. El grupo se dirigía hacia una estación de combustible ubicada en la avenida Padre Castellanos, en el ensanche Luperón, cuando el militar realizó el disparo con su arma de reglamento.

Como parte de las investigaciones, el Ministerio Público obtuvo grabaciones de cámaras de seguridad en las que se observa a Mesa Arismendy caminando por la zona con un arma de fuego en la mano.

Los análisis balísticos determinaron que el casquillo recolectado en la escena correspondía a una pistola Colt calibre 45, asignada al militar y entregada voluntariamente a las autoridades.

El mayor permanecía en prisión preventiva desde el 2 de enero de 2026, cuando el juez Rigoberto Sena, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, le impuso esa medida de coerción.

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