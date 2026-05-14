Al acoger la solicitud del Ministerio Público, un tribunal del distrito judicial de Santiago condenó a 10 años de prisión a tres hombres por el tráfico ilícito de 16 inmigrantes haitianos, en un hecho ocurrido en el municipio San José de las Matas, en enero del año 2023.

La condena fue dictada en contra de Víctor José Valenzuela Ortiz, Ronny Gabriel Santana Rosa y José Luis Familia, conocido como “Dany”, quienes, en asociación, intentaron transportar hacia Santiago a 16 inmigrantes haitianos indocumentados, incluyendo a dos niños.

La representante del Ministerio Público, Jenniffer Rodríguez, demostró ante el Cuarto Tribunal Colegiado de esa jurisdicción la culpabilidad de los procesados, quienes incurrieron en la violación de los artículos 1, letra F, y 2, párrafo, de la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, en perjuicio del Estado dominicano.

La acusación del Ministerio Público explica que los hechos ocurrieron el 19 de enero de 2023, cuando Valenzuela Ortiz y Santana Rosa se desplazaban en una yipeta Ford Explorer por calles de la comunidad Caobanico Inoa, en El Rubio, municipio San José de las Matas.

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En esas circunstancias, una patrulla de la Policía Nacional les ordenó detenerse, solicitud que fue ignorada por los imputados, quienes emprendieron la huida, lo que originó una persecución que terminó con la captura de ambos.

Tras la detención de los procesados, al inspeccionar el vehículo, las autoridades descubrieron a los 16 indocumentados, apiñados en el interior del mismo, donde también encontraron 15 bultos con pertenencias personales de los inmigrantes.

Al profundizar en la investigación, el Ministerio Público identificó y arrestó a José Luis Familia, quien lideraba la estructura criminal y tenía a su cargo cobrar el dinero a los inmigrantes y coordinar su transporte ilegal en territorio dominicano.

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