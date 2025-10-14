El portal oficial del Ministerio de la Juventud para solicitar la Tarjeta Joven RD está disponible desde este lunes, permitiendo que los jóvenes entre 15 y 35 años puedan acceder a beneficios, subsidios y descuentos.

Para iniciar el proceso de solicitud, los interesados deben ingresar al sitio web https://tarjetajoven.juventud.gob.do/, donde deberán completar un formulario en línea dividido en cuatro secciones.

¿Cómo llenar el formulario?

El formulario solicita información personal (nombre, cédula, correo electrónico, número de teléfono), situación social (estado civil, edad, provincia y municipio), y condiciones de acceso como ser joven sin empleo, emprendedor, persona con discapacidad o madre o padre adolescente.

La sección de educación y empleo requiere detalles sobre el nivel de estudios y la ocupación actual, mientras que la de vulnerabilidad social y económica pregunta por el número de miembros del hogar, ingreso promedio familiar, y la condición de la vivienda.

Una vez completado el formulario, el sistema realiza un cruce de datos interinstitucional para verificar la elegibilidad.

Si el solicitante es aprobado, recibirá una tarjeta digital o física conectada a una aplicación móvil, desde donde podrá activar beneficios automáticos, como subsidios, transporte público, salud y descuentos comerciales.

El programa está dirigido a jóvenes dominicanos, tanto residentes en el país como en el extranjero, que busquen empleo, estudien o desarrollen proyectos emprendedores.

Los primeros 10 mil jóvenes serán beneficiados en la primera fase del programa, que se implementará durante el último trimestre de 2025.

