El Ministerio de la Juventud informó que la selección de beneficiarios de la Tarjeta Joven RD o Tarjeta JOVEN se realizará mediante un cruce de datos interinstitucional que permitirá validar los perfiles elegibles de manera automatizada de personas entre 18 y 35 años.
El proceso priorizará a estudiantes universitarios y técnicos, así como a madres jóvenes y personas con discapacidad, en coherencia con los criterios de inclusión social definidos por la institución.
También se dará prioridad a los residentes en zonas vulnerables, especialmente a quienes estén registrados en el programa Supérate, con el propósito de fortalecer el acceso equitativo a los beneficios estatales.
La medida forma parte del plan del Ministerio de la Juventud para mejorar la distribución de apoyos económicos y sociales dirigidos a la población juvenil dominicana.
Beneficios
Entre las principales ventajas figura un aporte económico de RD$ 2,500, destinado a apoyar las necesidades básicas y promover la autonomía financiera juvenil.
Los beneficiarios también obtendrán descuentos en transporte público, incluyendo el Metro, la OMSA y el Teleférico, con el objetivo de facilitar la movilidad estudiantil y laboral.
Además, la tarjeta garantiza la afiliación gratuita al SENASA subsidiado para los jóvenes que no cuentan con seguro médico.
Otros beneficios incluyen rebajas en museos, ferias, talleres y actividades culturales, así como descuentos en comercios aliados del sector privado.
