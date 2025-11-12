La Superintendencia de Electricidad (SIE) informó que el Comité de Fallas del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI) sostuvo una reunión la mañana de este miércoles, con el propósito de dar seguimiento al inicidente que provocó el apagón nacional ocurrido el martes a la 1:23 p.m., en la subestación San Pedro 1, mientras se realizaban labores de mantenimiento.

Durante el encuentro, la mesa técnica acordó ejecutar dos acciones prioritarias. La primera consiste en verificar el cumplimiento de los protocolos de operación en campo, con el fin de establecer si la causa del evento respondió a una intervención humana.

Mientras que, la segunda contempla recopilar y analizar la información técnica de los distintos elementos del sistema eléctrico, a fin de determinar si estos actuaron conforme a los parámetros establecidos ante la ocurrencia del suceso.

En ese orden, el superintendente de electricidad, Andrés Astacio indicó que en esta reunión han visto la secuencia de hechos ocurridos, que dieron lugar al blackout que sufrió el país.

“Siguiendo los protocolos establecidos por la normativa vigente, estamos requiriendo la información de todos los elementos de red, a los fines de que los mismos puedan ser analizados por los técnicos de este comité”, expresó.

Una vez completado el proceso de verificación y evaluación de la información, el Comité, que volverá a reunirse este viernes 14 de noviembre, elaborará los informes técnicos correspondientes, cuyos resultados serán comunicados a la ciudadanía conforme vayan siendo concluyentes.

El Comité de Fallas del SENI está integrado por expertos técnicos del Ministerio de Energía y Minas, la Superintendencia de Electricidad, el ⁠Organismo Coordinador (OC) y la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (⁠ETED).

Asimismo, las ⁠empresas distribuidoras Edenorte, Edesur y Edeeste; ⁠generadores privados y los generadores estatales: Punta Catalina y Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (Egehid).

