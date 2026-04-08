Durante el reciente asueto de Semana Santa, la Comisión Militar y Policial (Comipol), adscrita al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), reafirmó su rol fundamental en las carreteras del país al brindar un total de 3,962 asistencias viales, consolidándose como soporte clave para miles de dominicanos.

Del total de asistencias, 1,561 correspondieron a fallas de neumáticos y 1,299 a problemas mecánicos. También se registraron incidentes por calentamiento de vehículos, así como servicios de grúas y talleres móviles, lo que permitió a los viajeros retomar su trayecto de forma segura.

Más allá de la asistencia técnica, el personal especializado de la institución atendió 125 accidentes de tránsito y brindó ayuda a 123 personas heridas. Asimismo, se realizaron 373 asistencias de seguridad, en un esfuerzo que contribuyó a reducir el impacto de las emergencias durante el asueto.

Para este operativo, se cubrieron 3,200 kilómetros de vías y 34 tramos carreteros, garantizando la presencia de unidades de protección y asistencia en puntos críticos del país.

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El despliegue incluyó a unos 3,600 miembros capacitados, apoyados por una flota de 220 camionetas patrulleras, 46 ambulancias, 44 grúas, 31 talleres móviles y 10 camiones de extracción, preparados para responder ante situaciones complejas.

El director de la Comipol, el coronel Jorge A. Rivera López, ERD, destacó que el operativo se ejecutó en coordinación con el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), priorizando puntos neurálgicos identificados por su historial de accidentes o complejidad logística.

“La estrategia no fue al azar; se hizo hincapié en puntos neurálgicos conocidos por su historial de accidentes o su alta complejidad logística. La seguridad en las vías no es cuestión de suerte, sino de estrategia”, afirmó.

Entre las zonas de vigilancia intensiva se destacaron el cruce de La Preventiva, en la carretera Sánchez; el inicio de la autopista 6 de Noviembre; el cruce de Doña Ana; Sabana Yegua; y la bajada de Hatillo, donde la presencia policial fue constante.

La cobertura también abarcó desde la entrada de la presa Monte Grande, en Barahona, y el cruce de Ocoa, hasta la zona rural de Higüey, el área hotelera de Punta Cana y la calle Domínguez Charro, en San Pedro de Macorís.

Al cierre del operativo, Rivera López felicitó al personal de la Comipol por su desempeño, y extendió su reconocimiento a las autoridades involucradas, incluyendo al ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre; al ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella; y al director de RD Vial, Hostos Rizik Lugo.

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