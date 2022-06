Comerciantes de Santiago echan para atrás acuerdo firmado con el excónsul haitiano

Ejecutivos de la Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago (ACIS) anunciaron que dejan sin efectos el acuerdo firmado el 1 de junio pasado con el Consulado de Haití en Santiago, con el cual buscaban mejorar las condiciones de negocios entre los socios de esta institución e inversionistas haitianos.

El presidente de la asociación y quien firmó dicho convenio, Sandy Filpo, dijo en un comunicado institucional que el arreglo comercial ya no tiene razón de ser, porque las condiciones que dieron origen al mismo cambiaron. En representación de las autoridades haitianas, el acuerdo fue firmado James Jacques, quien actuó como cónsul de Haití en Santiago.

“La ACIS entiende que no existen ya las razones que dieron origen al acuerdo con este honorable Consulado General de Haití en Santiago de los Caballeros, y en ese sentido a partir de la fecha el mismo queda sin efecto y sin valor jurídico alguno. La ACIS se acoge a las soluciones consensuadas por las autoridades dominicanas”, se lee el comunicado.

La decisión del ejecutivo de la ACIS, se conoce menos de 48 horas después de que James Jacques, responsable de firmar el acuerdo por parte del Consulado de Haití en Santiago, fuera centro de un conflicto durante un operativo de la Dirección General de Migración, donde fueron apresadas varias personas en restaurante conocido con el nombre de Laromate Creole, en la avenida Salvador Estrella Sadhalá, frente a la Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA).

La decisión de los ejecutivos de la ACIS también llega luego que se conociera un comunicado atribuido a la Embajada de la Republica Dominicana en Haití que da cuente de que James Jacques, firmó el acuerdo, cuando ya había sido removido del cargo.

El comunicado fue difundido en las redes sociales, tras el incidente en el cual se vio envuelto James Jacques el pasado viernes en la noche, en bar Laromate Creole, donde se realizó el operativo de Migración.

“Sí, el cónsul fue llamado. En estos momentos él está a cargo esperando que llegue el nuevo cónsul”, confirmó Evens Alexandre, encargado de prensa del Consulado de Haití en Santiago, la noche del sábado a la redacción de acento.com.do.

Alexandre agregó que al igual que había pasado con otros funcionarios diplomáticos, la sustitución no se dio de inmediato, sino que había que permanecer en las funciones hasta la juramentación del próximo encargado, que todavía no ha llegado.

El acuerdo firmado por James Jacques y Sandy Filpo el pasado 1 de junio fue rechazado en ese momento por algunos sectores, que señalaron que la ACIS, como institución, no tenía calidad jurídica para firmar un acuerdo de negocios con otro país.

El incidente

El hecho que despertó una alarma en relación al cónsul haitiano en Santiago, James Jacques, fue el incidente en restaurante Laromate Creole, donde los agentes Migración realizaron un operativo, en el cual detuvieron al funcionario y otros migrantes.

El sábado, horas después del operativo, Jacques aclaró que no había sido apresado, pero hizo un llamado al Gobierno dominicano, para que se evitaran los atropellos contra migrantes de su país, que habían sido apresados y atropellados, aun cuando tenían estatus migratorio regulado.

El empresario y dueño del negocio, Karl Saintoiry, denunció que tanto el personal del lugar como los clientes, fueron objeto de atropellos por parte de una persona que identificó como el coronel José Luis Rodríguez, asignado a la Dirección General de Migración.

“Aquí no vienen delincuentes, aquí viene estudiantes. Aquí es el lugar donde si el cónsul va hacer una reunión aquí es que viene, porque está frente a la universidad y cerca del Consulado”, dijo Karl Saintoiry. Su presunto socio, Jhonatan Solano, dominico-haitiano, también se quejó del trato de los agentes de Migración.

Solano contó que fue capturado por Migración aún teniendo y mostrando una cédula dominicana, y que cuando su esposa llevó un pasaporte dominicano como muestra de su ciudadanía, los agentes le preguntaron "donde está la visa dominicana".

A todo esto, Migración respondió con la información de que en un operativo en el bar Laromate Creole fueron detenidos 21 haitianos indocumentados, 15 pasaportes haitianos, 56,500 pesos dominicanos, 890 dólares y 4,100 gourdes haitianos.

En este operativo, la autoridad habría apresado Solivian Nelson, a quien se le habían ocupado los 15 pasaportes y el dinero en el operativo. Según las autoridades de Migración, el exconsul James Jacques discutió para que no se llevaran preso a Nelson, situación que habría desatado discusiones en el lugar del operativo.

Este domingo el encargado de comunicaciones del Consulado de Haití en Santiago, Evens Alexandre, aseguró que las autoridades dominicanas habían liberado a Jolivain Nelson, porque no encontraron nada que lo inculpara como miembro de una red de tráfico de pasaportes y visas. Migración aun no confirma si el hombre fue o no liberado