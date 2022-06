Consulado haitiano dicen fue liberado el hombre que Migración acusó traficar con pasaportes

Habría sido puesto en libertad Jolivain Nelson, el hombre que fue capturado durante un operativo de la Dirección General de Migración (DGM) en el restaurante Laromate Creole en Santiago, y a quien estas autoridades habían señalado como miembro de una banda que traficaba con pasaportes y visas.

"Fue puesto en libertad Nelson Jolivaint a quien fue acusado de tráfico humano y de documento en el operativo de la DGM. No encontraron nada en contra de él", fue la explicación que dio el encargado de prensa del consulado haitiano en Santiago, Evens Alexandre.

La puesta en libertad -que aún no ha sido confirmada por Migración- pondría en entredicho un operativo que de inicio, tiene versiones que chocan. Por un lado, el exconsul de Haití en Santiago, James Jacques, y los propietarios del restaurante, aseguran que los agentes atropellaron a sus compatriotas haitianos, y capturaron a personas con estatus legal en el país.

Por otro lado, Migración justificó la acción apuntando que en Laromate Creoleoperaba una banda que traficaba con pasaportes haitianos y visas, y como muestra, dijo que fueron detenidos 21 haitianos indocumentados, 15 pasaportes haitianos, 56,500 pesos dominicanos, 890 dólares y 4,100 gourdes haitianos.

En el comunicado institucional, Migración mencionó que a Jolivain Nelson "se le habían ocupado los 15 pasaportes y el dinero en el operativo".

La información de la liberación de Jolivain Nelson fue dada a conocer este domingo, sin que la Dirección de Comunicaciones de Migración pudiera confirmar el dato, al momento de la publicación de esta información.

Sobre el operativo

Las autoridades del Consulado de Haití en Santiago y empresarios de ese país, se quejaron por los atropellos de los agentes de Migración y exigieron al Gobierno respeto para los extranjeros que están en el territorio dominicano, con su estatus regulado.

“Yo no estaba apresado, yo no estaba detenido, pero creo que esta situación no es buena para el Gobierno dominicano. No es normal que los agentes de Migración entren a una empresa para detener haitianos legales”, afirmó el cónsul de Haití en Santiago, James Jacques, tras el incidente ocurrido la noche del viernes en un restaurante, en la avenida Salvador Estrella Sadhalá, frete a la Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA)