El presidente del Colegio Médico Dominicano (CMD) Waldo Ariel Suero, recomendó que, a raíz de la gran cantidad de lluvia caída sobre el país debido a la incidencia de la tormenta Melissa, se tomen medidas preventivas para evitar enfermedades, sobre todo aquellas del tipo infecto contagiosas.

"Es necesario detectar aquellas zonas más afectadas por las lluvias, para crear cordón epidemiológico. La distribución de jabón y cloro por el Ministerio de Salud Pública (MSP) es importante", indicó

Sostuvo que el Colegio Médico Dominicano y demás instituciones deben estar al lado del Ministerio de Salud, para educar, participar, comunicar y orientar a la población sobre las medidas a tomar en estos momentos y así mitigar la propagación de brotes epidémicos.

"En ese sentido, el Colegio Médico Dominicano les hace un llamado a la población para que tomen las siguientes medidas preventivas tendente a evitar enfermarse. Recomendamos al pueblo consumir agua potable y alimentos no contaminados, no caminar descalzo, el aseo de las manos frecuentemente y no bañarse en las lluvias sobre todo en lugares con aguas altamente contaminadas", dijo en un comunicado

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Asimismo, llamó a evitar el hacinamiento, porque favorece los brotes epidémicos y no automedicarse.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más