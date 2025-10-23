El presidente del Colegio Médico Dominicano (CMD) Waldo Ariel Suero, recomendó que, a raíz de la gran cantidad de lluvia caída sobre el país debido a la incidencia de la tormenta Melissa, se tomen medidas preventivas para evitar enfermedades, sobre todo aquellas del tipo infecto contagiosas.
"Es necesario detectar aquellas zonas más afectadas por las lluvias, para crear cordón epidemiológico. La distribución de jabón y cloro por el Ministerio de Salud Pública (MSP) es importante", indicó
Sostuvo que el Colegio Médico Dominicano y demás instituciones deben estar al lado del Ministerio de Salud, para educar, participar, comunicar y orientar a la población sobre las medidas a tomar en estos momentos y así mitigar la propagación de brotes epidémicos.
"En ese sentido, el Colegio Médico Dominicano les hace un llamado a la población para que tomen las siguientes medidas preventivas tendente a evitar enfermarse. Recomendamos al pueblo consumir agua potable y alimentos no contaminados, no caminar descalzo, el aseo de las manos frecuentemente y no bañarse en las lluvias sobre todo en lugares con aguas altamente contaminadas", dijo en un comunicado
Asimismo, llamó a evitar el hacinamiento, porque favorece los brotes epidémicos y no automedicarse.
Compartir esta nota