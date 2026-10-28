Las fuertes lluvias registradas en la provincia Monte Plata provocaron el colapso del puente provisional que comunica al distrito municipal de Don Juan con el municipio de Yamasá, dejando interrumpido el tránsito vehicular y generando preocupación entre los residentes de ambas localidades.

Tras la caída de la estructura, algunas personas, incluidos motoristas, se han visto obligadas a utilizar una escalera improvisada para cruzar de un lado a otro, exponiéndose al riesgo de sufrir accidentes.

Según las denuncias recibidas, se estaría cobrando RD$200 a quienes necesitan atravesar el lugar, una situación que ha generado indignación entre los ciudadanos. Hasta el momento, no se ha precisado quiénes realizan estos cobros.

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El colapso agrava las dificultades de movilidad que enfrentan las comunidades de la zona, cuyos residentes dependen de esta vía para trasladarse a sus trabajos, realizar actividades comerciales y atender otras necesidades cotidianas.

La situación se produce después de que el puente original sobre el río Ozama colapsara en septiembre de 2025, por lo que se había habilitado un paso provisional para mantener la comunicación entre ambas localidades.

Ante este nuevo incidente, los comunitarios solicitan una intervención urgente de las autoridades para garantizar un paso seguro y evitar que ocurra una tragedia.

Asimismo, reclaman una solución definitiva que permita restablecer la comunicación terrestre entre Don Juan y Yamasá, especialmente ante la persistencia de las lluvias que afectan a la provincia.

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