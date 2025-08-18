El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) exhortó a los operadores de las frágiles y pequeñas embarcaciones, en la costa caribeña, permanecer en puerto, debido a las frecuentes ráfagas de vientos y oleaje peligroso.
A través su cuenta en red social de X (Twitter), el organismo indicó que estas condiciones meteorológicas se deben a los efectos indirectos del huracán Erin que aún inciden sobre República Dominicana.
En ese orden, el COE reiteró la importancia de mantenerse atentos a sus próximas actualizaciones.
Erin es el primer huracán de la temporada atlántica de 2025, el cual experimentó una rápida intensificación, alcanzando la categoría máxima 5, calificada de "catastrófica" por el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos, antes de que la velocidad de los vientos disminuyera y fuera degradado a categoría 3.
El huracán Erin podría volver a intensificarse en los próximos días al aproximarse a Bahamas, en el Caribe, una región del Atlántico que ya se ha visto afectada por este ciclón con fuertes vientos y lluvias, con riesgo de inundaciones y deslizamientos de tierra, advirtió el servicio meteorológico estadounidense.
