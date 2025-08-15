El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó este qué viernes que Erin continúa fortaleciéndose y ha alcanzado vientos máximos sostenidos estimados en unos 120 km/h, convirtiéndose así en el primer huracán de la temporada 2025.
En ese orden, el Indomet explicó que a las 11:00 a. m. el huracán Erin fue ubicado cerca de la latitud 18.2 norte y longitud 56.1 oeste, a unos 740 km al oeste de las islas de Cabo Verde.
Añadió que el huracán Erin se mueve hacia el oeste/noroeste a unos 30 km/h y se espera que mantenga este movimiento durante los próximos días. Los vientos máximos sostenidos son estimados en unos 75 km/h con ráfagas superiores y se prevé un fortalecimiento gradual en los próximos días.
Asimismo, el Indomet destacó que los vientos con fuerza de huracán se extienden a unos 35 km fuera de su centro, mientras que los de tormenta tropical a unos 185 km/h. La presión mínima central es de 996 milibares.
La Administración Oceanográfica y Atmosférica Nacional (NOAA, en inglés) de Estados Unidos prevé entre dos y cinco huracanes "mayores" entre agosto y noviembre.
La NOAA mantuvo su previsión de una temporada ciclónica "superior a lo normal", al estimar entre 13 y 18 tormentas tropicales, de las que entre cinco y nueve podrían transformarse en huracanes.
