El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) anunció este jueves 21 de mayo la descontinuación del nivel de alerta verde en la provincia de Barahona, que había sido activada por riesgo de crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones repentinas o urbanas.

La medida, emitida a las 3:30 de la tarde, se fundamenta en la disminución de las lluvias registrada en la zona y en lo establecido en el artículo 2, capítulo 1, de la Ley 147-02 sobre Gestión de Riesgos.

Vaguada sigue activa sobre el país

Pese al levantamiento de la alerta, el COE advirtió que una vaguada continuará generando condiciones inestables sobre el territorio dominicano, con aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, especialmente durante las horas de la tarde y las primeras de la noche.

Según el boletín meteorológico del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), las lluvias serán más frecuentes en las siguientes provincias y regiones:

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Noroeste y Cibao: Monte Cristi, Dajabón, Santiago Rodríguez y Santiago

Zonas montañosas y sur: Monseñor Nouel, Elías Piña, San Juan, Barahona, Peravia, San Cristóbal y Santo Domingo

Suroeste y sureste: lluvias dispersas de menor intensidad

Restricciones marítimas en el Caribe

El Indomet emitió una recomendación especial para los operadores de embarcaciones frágiles, pequeñas y medianas en la costa caribeña: permanecer en puerto en el tramo comprendido entre Isla Beata (Pedernales) y Playa San Rafael (Barahona). En el resto de la costa, las operaciones pueden realizarse con la debida precaución.

El COE también emitió recomendaciones diferenciadas según la costa:

Costa caribeña: se sugiere a los bañistas y usuarios de playas consultar previamente a las autoridades locales antes de ingresar al mar, debido a la probable presencia de corriente de resaca.

Costa atlántica: los operadores de embarcaciones pequeñas y medianas deben navegar con precaución cerca del perímetro costero, sin aventurarse mar adentro, por riesgo de olas anormales.

El comunicado fue firmado por Juan Manuel Méndez García, director general del Centro de Operaciones de Emergencias.

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