Una vaguada activa sobre el territorio dominicano obligó este domingo 5 de abril al Centro de Operaciones de Emergencias (COE) a emitir un informe de situación que mantiene 2 provincias en alerta amarilla y 15 en alerta verde por posibles inundaciones, crecidas de ríos y deslizamientos de tierra, en pleno cierre del asueto de Semana Santa, cuando miles de dominicanos aún se encuentran en balnearios y zonas rurales del interior del país.

El dato más urgente del informe: los ríos, arroyos y cañadas no deben usarse como balnearios durante los próximos días, incluso después de que cesen las lluvias. La turbiedad del agua y los altos volúmenes que aún mantienen los cauces representan un peligro real para bañistas, advirtió el COE.

Lo que pasó en Ocoa: la prueba de por qué no se debe entrar a los ríos

De acuerdo al Informe de Situación No. 01 por Vaguada, el director general del COE, Juan Manuel Méndez García, precisó que el caso de San José de Ocoa —una de las dos provincias en alerta amarilla— ilustra con crudeza el riesgo. La crecida del río Monte Negro arrastró cuatro vehículos, aunque afortunadamente no se reportaron pérdidas de vidas humanas.

Pero la situación no terminó ahí: el desbordamiento del río Nizao dejó 12 comunidades incomunicadas: La Cienaguita, Monte Negro, La Estrechura, Quita Sueño, Hato Viejo, Ingenio, Mogote, Quita Pena, Arroyo Bonito, Monte Arito, Las Yayas y Yerba Buena.

Este escenario es exactamente lo que las autoridades quieren evitar que se repita con bañistas desprevenidos. Un río que parece tranquilo puede crecer en minutos por lluvias en la parte alta de la cuenca, sin que quienes están aguas abajo tengan tiempo de reaccionar.

19 personas rescatadas con vida en Monseñor Nouel

En la otra provincia bajo alerta amarilla, Monseñor Nouel, la Defensa Civil rescató con vida a 19 personas que estaban atrapadas en la Loma del Blanco, en una operación que evidencia la gravedad de las condiciones provocadas por cinco días consecutivos de lluvias que han saturado los suelos en gran parte del país.

Inundaciones y desbordamientos en Puerto Plata y La Vega

El informe del COE también detalla incidentes en otras provincias bajo alerta verde:

Puerto Plata:

El desbordamiento del río Camú dejó incomunicadas las comunidades de Camú Arriba y Camú Abajo.

dejó incomunicadas las comunidades de Camú Arriba y Camú Abajo. En Sosúa , se registraron inundaciones urbanas en San Felipe, Montellano y el casco urbano.

, se registraron inundaciones urbanas en San Felipe, Montellano y el casco urbano. El río Bajabonico se desbordó e incomunicó las comunidades de Sabaño y Bajabonico.

se desbordó e incomunicó las comunidades de Sabaño y Bajabonico. La crecida del río Luperón provocó inundaciones en la calle 27 de Febrero y el Puente Duarte, dejando 10 viviendas anegadas .

La Vega:

Fuertes lluvias causaron inundaciones urbanas en la carretera Profesor Juan Bosch, la comunidad de Rico Seco, la carretera de Palma, Santo Cerro, el tramo Burende de la Autopista Duarte y el centro de la ciudad en la calle José Horacio y Rodríguez. La situación volvió a la normalidad.

El balance consolidado

Según el informe preliminar del COE, la vaguada ha dejado hasta el momento:

Indicador Cifra Viviendas afectadas 10 Personas desplazadas y evacuadas 50 Comunidades incomunicadas 12 Personas rescatadas con vida 19 Vehículos arrastrados 4 17 provincias bajo alerta: el mapa completo

Alerta amarilla (2 provincias)

Situaciones inminentes de riesgo y emergencia severa:

Monseñor Nouel

San José de Ocoa

Alerta verde (15 provincias y el Distrito Nacional)

Expectativa de evento peligroso para la población:

Provincia Santo Domingo

Distrito Nacional

San Cristóbal

Santiago

Sánchez Ramírez

Espaillat

Hermanas Mirabal

Puerto Plata

Duarte

Samaná

La Vega

La Altagracia

Monte Plata

Hato Mayor

El Seibo

Tres días sin usar ríos como balnearios: la advertencia clave

El COE fue enfático: la prohibición de uso de ríos, arroyos y cañadas como balnearios se mantiene vigente en todas las provincias bajo alerta. Pero más allá de la alerta formal, las autoridades advierten que incluso cuando las lluvias se detengan, los cuerpos de agua mantendrán niveles peligrosos y alta turbiedad durante al menos tres días.

Esto significa que quienes planeen disfrutar del último día del asueto o el regreso a casa este domingo y lunes no deben bañarse en ríos ni cruzar cauces crecidos, por más que el cielo esté despejado en su zona.

En particular, el COE ordenó el cierre de todos los balnearios desde la presa Aguacate hasta la presa de Valdesia, incluyendo los de la parte baja de la presa Aguacate en Los Cacaos y los de la comunidad de Muchas Aguas en Cambita Garabitos. La EGEHID mantiene la regulación por compuerta y turbinas de la Central Hidroeléctrica en línea de manera corrida todo el día, lo que implica descargas constantes de agua.

Alerta marítima: oleaje peligroso de costa a costa

El COE también emitió una advertencia marítima: desde Monte Cristi hasta el este de la isla Saona, se recomienda a operadores de embarcaciones frágiles, pequeñas y medianas permanecer en puerto debido a oleaje bastante peligroso y vientos moderados a fuertes.

A los bañistas se les advierte sobre riesgo de corrientes de resaca en esas zonas costeras. Solo la costa caribeña sur se mantiene sin restricciones.

Recomendaciones del COE para este Domingo de Resurrección

No cruzar ríos, arroyos ni cañadas con alto volumen de agua, ni a pie ni en vehículo.

ríos, arroyos ni cañadas con alto volumen de agua, ni a pie ni en vehículo. No usar balnearios de agua dulce en las provincias bajo alerta, ni en los próximos días aunque cesen las lluvias.

de agua dulce en las provincias bajo alerta, ni en los próximos días aunque cesen las lluvias. Residentes en zonas de riesgo próximas a cauces deben estar atentos y tomar precauciones ante posibles crecidas repentinas.

próximas a cauces deben estar atentos y tomar precauciones ante posibles crecidas repentinas. Seguir los lineamientos de la Defensa Civil, las Fuerzas Armadas, la Cruz Roja y la Policía Nacional.

de la Defensa Civil, las Fuerzas Armadas, la Cruz Roja y la Policía Nacional. En caso de emergencia, comunicarse al 809-472-0909 , al 9-1-1 o al *462 de la OGTIC.

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