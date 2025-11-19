El Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (Codue) manifestó su desacuerdo con la reciente sentencia del Tribunal Constitucional (TC), la cual, según sostiene la entidad religiosa, abre la puerta a permitir relaciones homosexuales dentro de los cuerpos policiales y militares de República Dominicana.

El Tribunal Constitucional (TC) mediante la sentencia TC/1225/25 declaró no conformes con la Constitución el artículo 210 de la Ley 285 y el artículo 260 de la Ley 3483, los cuales penalizaban las relaciones entre personas del mismo sexo en la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.

En declaraciones ofrecidas a los medios, el vocero y dirigente del Codue, Feliciano Lacen aseguró que la decisión judicial constituye “un atentado directo contra las buenas costumbres, la moral pública y los valores tradicionales que han guiado históricamente a la sociedad dominicana”.

Sostuvo que el Codue ve con gran preocupación lo que considera un “peligroso precedente” con potencial para impactar la disciplina y el orden interno en las instituciones armadas.

Lacen manifestó que con esta sentencia el Tribunal Constitucional “relega el principio de autoridad moral que debe prevalecer en cuerpos como la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas”, al tiempo que entiende que la decisión podría generar conflictos internos y contradicciones con los reglamentos militares vigentes.

Asimismo, señaló que el fallo representa, a su juicio, “una imposición contraria a los valores cristianos y familiares del país”, llamando a los sectores sociales, religiosos y comunitarios a mantenerse vigilantes frente a lo que describe como “un proceso de erosión cultural”.

En ese orden, el Codue, por medio de su representante, exhortó al liderazgo nacional, a las iglesias y a los legisladores a abrir un amplio debate nacional sobre los límites constitucionales, los valores sociales y el impacto de este tipo de decisiones en el orden institucional.

“Reclamamos una revisión profunda de este tipo de fallos y la creación de espacios de reflexión que permitan proteger los principios esenciales de nuestra sociedad”, expresó Lacen.

El dirigente religioso instó a las autoridades militares y policiales a actuar con prudencia en la aplicación del fallo, mientras el Codue evalúa posibles acciones cívicas e institucionales para reiterar su posición en defensa de lo que considera pilares fundamentales de la moral dominicana.

